Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вблизи Крыма «затонула» субмарина 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Вблизи Крыма «затонула» субмарина
Фото: кадр видео
В Черном море у побережья Крыма российские военные отработали поиск и спасение субмарины, которая, согласно легенде учения, получила незначительные повреждения, после чего залегла на грунт. Соответствующий ролик, снятый изнутри подлодки, опубликовал на YouTube телеканал «Звезда».
Поиском субмарины занимались вертолеты Ка-27ПС. После обнаружения подлодки к ней из спасательного судна «Коммуна» был спущен глубоководный аппарат, который «поднял» раненых подводников наверх.
«На завершающем этапе учения экипаж подводной лодки после устранения повреждений совершил всплытие в надводное положение и продолжил выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки», — отмечает телеканал.
В октябре 2018 года на тренировке в Черном море дизель-электрическая подлодка «Краснодар», прозванная в НАТО «Черной дырой», была полностью обесточена и легла на грунт. Тогда же Mil.Press FLOT написал, что спустя 18 лет после катастрофы (в августе 2000 года) атомной подлодки К-141 «Курск» российский флот не располагает возможностями оперативного спасения моряков из терпящих бедствие субмарин.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
Последние новости
Умер Жак Ширак Умер Жак Ширак В Гидрометцентре назвали работающие погодные приметы В Гидрометцентре назвали работающие погодные приметы Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским Опубликована жалоба разведки США на разговор Трампа с Зеленским
Комментарии
Армия , Войска , Крым наш , НАТО , ТК "Звезда" , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США наказали Россию за действия в Сирии
США наказали Россию за действия в Сирии65
Лукашенко решил судьбу Крыма
Лукашенко решил судьбу Крыма581
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка12
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»18
Умерла зарезанная бывшим мужем Гагиева
Умерла зарезанная бывшим мужем Гагиева
Видео
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение