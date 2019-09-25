США рассекретят данные по атакам на саудовские НПЗ

США готовы рассекретить данные по атакам на саудовские НПЗ

Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что американская разведка намерена предать гласности информацию по расследованию атак на НПЗ Саудовской Аравии . В Вашингтоне собираются «изложить доказательства ясно и убедительно».

В настоящее время специалисты работают над расшифровкой секретной информации. Когда она будет представлена широкой публике, Шенкер не уточнил, сообщает РИА Новости.