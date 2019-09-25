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США готовы рассекретить данные по атакам на саудовские НПЗ 

News.ru + ещё 11 40 минут назад
США рассекретят данные по атакам на саудовские НПЗ
Фото: Wang Bo/Xinhua via ZUMA Wire/TASS
Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер заявил, что американская разведка намерена предать гласности информацию по расследованию атак на НПЗ Саудовской Аравии. В Вашингтоне собираются «изложить доказательства ясно и убедительно».
В настоящее время специалисты работают над расшифровкой секретной информации. Когда она будет представлена широкой публике, Шенкер не уточнил, сообщает РИА Новости.
Ранее News.ru сообщал, что Германия, Великобритания и Франция считают очевидным фактом то, что за атакой на НПЗ Саудовской Аравии стоял Иран. Лидеры этих трёх европейских стран поставили подписи под заявлением, которое было распространено «на полях» сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В тексте говорится, что другого правдоподобного объяснения нет.
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Армия , Ближний Восток , Оружие , США , Генассамблея ООН , РИА Новости , Саудовская Аравия
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