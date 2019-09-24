Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российскую «Ангару» задешево лишили украинских комплектующих 

Lenta.ru 1 час назад
Российскую «Ангару» задешево лишили украинских комплектующих
Фото: РИА Новости
Ракеты семейства «Ангара» взамен украинских получат российские титановые шаробаллоны, предназначенные для хранения газа, стыковка которых с посадочным местом будет осуществляться специальными ложементами-переходниками, изготовленными с использованием аддитивных технологий (трехмерной печати). Об этом сообщил ТАСС генеральный конструктор конструкторского бюро (КБ) «Салют» Сергей Кузнецов.
«Закупать специализированное дорогостоящее оборудование для выпуска одной детали экономически невыгодно. Поэтому в "Центре Хруничева" принято решение изготовить ложемент методом аддитивных технологий», — сказал специалист.
По его словам, в настоящее время «ведется изготовление опытного образца и планируется проведение его испытаний», после чего, по результатам испытаний, конструкцию планируется внедрить в штатную серийную комплектацию «Ангары».
В июне гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что второй пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5», запланированный на декабрь с космодрома Плесецк, будет испытательным и пройдет без полезной нагрузки.
В мае стало известно, что легкая ракета «Ангара-1.2» оказалась дороже средних носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б» почти на 700 миллионов рублей.
Решение о начале работ над семейством «Ангара» принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005 году. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у «Центра Хруничева», самого проблемного предприятия «Роскосмоса», ушло около трех миллиардов долларов, однако дополнительные средства на разработку носителя продолжают выделяться. Сегодня долговая нагрузка производителя тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
Последние новости
Трамп выдвинул Европе ультиматум по Украине Трамп выдвинул Европе ультиматум по Украине Жителям Донбасса с российскими паспортами дали визы в Германию Жителям Донбасса с российскими паспортами дали визы в Германию Раскрыты подробности жизни готовившего массовую бойню школьника Раскрыты подробности жизни готовившего массовую бойню школьника
Комментарии
Армия , Оружие , Дмитрий Рогозин , ГКНПЦ им.М.В.Хруничева , Роскосмос
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МЧС анонсировало масштабную ликвидацию своих учреждений
МЧС анонсировало масштабную ликвидацию своих учреждений1
«Разрешить всем»: Турция захотела прав на ядерное оружие
«Разрешить всем»: Турция захотела прав на ядерное оружие14
Поступок Виторгана и Нинидзе удивил окружающих
Поступок Виторгана и Нинидзе удивил окружающих2
Украинский военный-гей ушел на фронт ради любимого
Украинский военный-гей ушел на фронт ради любимого32
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским1
Видео
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
01:08
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
В мире США
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
00:36
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
Происшествия Катастрофы
Раскрыто отношение Путина к либерализму
06:16
Раскрыто отношение Путина к либерализму
Политика
На Украине «разобрали» Крымский мост
03:15
На Украине «разобрали» Крымский мост
Украина В мире
Украинский политолог попросил выгнать его из «России 1»
00:47
Украинский политолог попросил выгнать его из «России 1»
Общество
Обвиняющую политиков Грету посчитали пиар-продуктом Запада
06:27
Обвиняющую политиков Грету посчитали пиар-продуктом Запада
В мире Статьи
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
01:24
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
В мире Статьи
Осень готовит сюрприз москвичам
05:03
Осень готовит сюрприз москвичам
Погода Общество
Раскрыта причина срыва Соловьева
02:14
Раскрыта причина срыва Соловьева
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение