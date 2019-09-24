Роухани назвал инцидент в Саудовской Аравии унижением США 

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что йеменцы смогли провести атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии из-за слабости оборонных систем США.
Роухани отметил, что этим действием нападавшие «унизили Вашингтон», передает РИА «Новости».
Ранее британский премьер Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что вина Ирана в нападении на саудовские объекты «ясна», а «другого правдоподобного объяснения нет».
На прошлой неделе предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники, однако США обвинили Иран в причастности к атакам.