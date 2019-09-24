Роухани назвал инцидент в Саудовской Аравии унижением США

Роухани отметил, что этим действием нападавшие «унизили Вашингтон», передает РИА «Новости».

На прошлой неделе предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники, однако США обвинили Иран в причастности к атакам.