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Роухани назвал инцидент в Саудовской Аравии унижением США 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 44 минуты назад
Роухани назвал инцидент в Саудовской Аравии унижением США
Фото: Reuters
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что йеменцы смогли провести атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии из-за слабости оборонных систем США.
Роухани отметил, что этим действием нападавшие «унизили Вашингтон», передает РИА «Новости».
Ранее британский премьер Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что вина Ирана в нападении на саудовские объекты «ясна», а «другого правдоподобного объяснения нет».
На прошлой неделе предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники, однако США обвинили Иран в причастности к атакам.
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Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Оружие , США , Борис Джонсон , Хасан Роухани , Ангела Меркель , Эммануэль Макрон , РИА Новости , Иран , Саудовская Аравия
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