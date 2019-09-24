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Дроны научили крыть дома черепицей 

Популярная механика 1 час назад
Дроны научились крыть дома черепицей
Фото: РИА Новости
Специалисты под руководством Эллы Эткинс адаптировали октокоптер DJI Spreading Wings S1000 для ведения высотных работ. На подвесе разместили крепление под серийный гвоздезабивной пистолет, у которого можно менять угол наклона под разный тип крыш, сообщает arXiv.org.
С помощью установленных на беспилотнике инфракрасных камер и сферических маркеров дрон определяет своё расположение относительно модели крыши, после чего подлетает к ней для установки мягкой черепицы.
На испытаниях доработанный DJI Spreading Wings S1000 показал высокую точность забивания гвоздей, попадая в предназначенную для этого 3-сантиметровую зону на черепице.
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