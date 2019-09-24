Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский Ил-62М прибыл в Венесуэлу 

News.ru 30 минут назад
Российский Ил-62М прибыл в Венесуэлу
Фото: РИА Новости
Российский пассажирский самолёт Ил-62М находится в аэропорту Каракаса, сообщают международные наблюдатели. Воздушное судно прибыло в Венесуэлу ещё 21 сентября.
Кроме того, по некотором данным, в Боливарианскую Республику прилетел Ан-124-100 «Руслан», передаёт «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом. По словам главы Боливарианской Республики, он не против проведения прямых переговоров, направленных на прекращение «экономической войны».
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
News.ru: последние новости
Шойгу: надеюсь, Киев сможет остудить призывающих к войне с РФ экстремистов Шойгу: надеюсь, Киев сможет остудить призывающих к войне с РФ экстремистов США и Польша начнут сотрудничать в военной сфере США и Польша начнут сотрудничать в военной сфере Шойгу допустил отмену призыва в России Шойгу допустил отмену призыва в России
Армия , В мире , Конфликты , Латинская Америка , США , Николас Мадуро , Дональд Трамп , Интерфакс , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова отреагировала на выходку США
Захарова отреагировала на выходку США72
Украина требует от России новую границу
Украина требует от России новую границу460
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован1
Возмущенные россиянки раскрыли мужские «пунктики»
Возмущенные россиянки раскрыли мужские «пунктики»3
Три российских наемника погибли в Ливии
Три российских наемника погибли в Ливии
Видео
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
03:03
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
В мире
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
00:10
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Происшествия
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
00:52
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
Происшествия
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
11:16
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
США В мире
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
01:34
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
Армия Войска
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
00:48
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
В мире Украина
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
00:23
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
Шоу-бизнес
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Украина захотела изменить границу с Россией
02:53
Украина захотела изменить границу с Россией
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть