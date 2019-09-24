Российский Ил-62М прибыл в Венесуэлу

Российский пассажирский самолёт Ил-62М находится в аэропорту Каракаса, сообщают международные наблюдатели. Воздушное судно прибыло в Венесуэлу ещё 21 сентября.

Кроме того, по некотором данным, в Боливарианскую Республику прилетел Ан-124-100 «Руслан», передаёт «Интерфакс».