Кто помогает дронам боевиков атаковать базу Хмеймим

«Им кто-то помогает»: в Минобороны рассказали о дронах боевиков

Сирийские боевики создают беспилотники по некоторым схемам и лекалам, и кто-то помогает им, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков . Он продемонстрировал журналистам два сбитых при атаке на Хмеймим дрона и обратил внимание на механизм сброса с них боеприпасов.

Дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии , создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, дальность полета одного из таких аппаратов — 150 км, а высота может достигать 4 км. Конашенков рассказал, что на такой ударный беспилотник устанавливали систему управления для навигации, три антенны и специальные консоли для крепления боеприпасов. На другом дроне была бензиновая двигательная установка, представляющая собой обычную бочку с топливом на пять литров. Сами дроны были продемонстрированы журналистам.

«Гораздо более интересным был механизм сброса боеприпаса: при подлете в назначенную точку он просто подталкивался и сбрасывался с высоты 1,5-2 км», — объяснил официальный представитель Минобороны.

Он признал, что, с одной стороны, такие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) соответствуют уровню авиамодельного кружка.

При этом для систем навигации, управления и сброса боеприпаса необходимо серьезное техническое образование, обратил внимание Конашенков.

По его словам, боевики совершенствуют технические решения. «Мы понимаем, что сборка проходит по каким-то схемам и лекалам. И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам», — добавил генерал.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы Хмеймим 3 сентября сбили два ударных БПЛА боевиков. Оба аппарата приближались к базе с северо-запада и были уничтожены на безопасном расстоянии. В результате отражения атаки никто не пострадал, материальный ущерб базе причинен не был. Предыдущая попытка нападения на Хмеймим при помощи дронов предпринималась террористами 11 августа. В той атаке участвовали шесть маневрирующих аппаратов, но их также уничтожили российские ПВО.

При этом самолеты ВКС России регулярно наносят точечные удары по объектам боевиков, где в кустарных условиях собираются БПЛА, а также хранятся запчасти к ним.

Очередная такая атака произошла 11 мая. В тот день, как сообщал телеканал Al Mayadeen, бойцы сирийской армии освободили от террористов пять селений на северо-западе Сирии и вышли к административной границе между провинциями Идлиб и Хама.

Журналисты уточнили, что в результате проведенной операции сирийским военнослужащим удалось уничтожить командный пункт и склады с оружием экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в населенном пункте Хасс.

Незадолго до этого, 23 апреля, военный источник сообщил Al-Masdar News, что ВКС России уничтожили оружейный склад, принадлежавший джихадистам в сирийской провинции Идлиб. По его сведениям, в результате авиаудара были убиты несколько членов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»). Атака произошла рядом с центральной тюрьмой недалеко от административного центра провинции.

Источник уточнил, что российские ВКС планировали это нападение за день до него, когда несколько военных самолетов с российской авиабазы Хмеймим прибыли в Идлиб.

Еще одна атака по позициям боевиков со стороны российский войск в Сирии произошла в середине марта. В российском военном ведомстве сообщили, что ВКС РФ уничтожили склад террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», где хранились ударные БПЛА.

Они должны были совершить налет на Хмеймим.

Удар российской стороны по боевикам был предварительно согласован с Турцией. В результате налета военные уничтожили боеприпасы и вооружения террористов. В ведомстве уточнили, что информацию о намерении группировки напасть на Хмеймим подтвердили по нескольким каналам.

До этого артиллерия сирийской армии атаковала форпосты боевиков из экстремистской группировки «Катаиб аль-Изза» на севере провинции Хама 5 марта. Агентство SANA сообщало, что сирийские военнослужащие открыли огонь из-за непрекращающихся обстрелов боевиками населенных пунктов, которые находятся под защитой правительственных сил.

Как отмечает агентство, бандформирования, удерживающие позиции возле городов Морик и Эль-Латамна, понесли существенные потери: были уничтожены созданные ими огневые точки, командные пункты и склады с оружием.