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«Смерч» впервые выпустил Х-35 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Малый ракетный корабль (МРК) «Смерч» проекта 1234 (шифр «Овод») Тихоокеанского флота (ТФ) Военно-морского флота (ВМФ) в ходе заводских ходовых испытаний впервые произвел пуск противокорабельной крылатой ракеты Х-35 комплекса «Уран» по надводной мишени в Японском море. Соответствующее видео на YouTube опубликовало Минобороны.
«Крылатая ракета Х-35 в установленное время успешно поразила дрейфующую надводную мишень на расстоянии более 50 километров». Выполнение боевого упражнения обеспечили десять боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации», — говорится в сообщении ведомства.
В июле «Известия» написали, что МРК проекта 1234 «Овод», называемые на флоте «ракетными малышами», после замены старого комплекса радиоэлектронной разведки «Титан» на современную пассивную станцию смогут находить корабли противника, в частности, авианосцы, по радиоэлектронным следам.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , Министерство обороны , газета "Известия"
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