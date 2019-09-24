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США усилят военное присутствие в Польше 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Президент США Дональд Трамп и польский лидер Анджей Дуда подписали совместную декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны. Об этом сообщает «Польское агентство печати» со ссылкой на текст документа.
В соглашении сказано, что страны продолжат работать над расширением «американских возможностей обороны и сдерживания в Польше». Документ предполагает, что в Польшу дополнительно отправятся около тысячи американских военных. Также страны обсуждают размещение боевой группы бронетанковой бригады на польской территории.
Трамп подчеркнул, что усиление военного присутствия США в Польше не связано с возможной угрозой со стороны России.
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Армия , Видео , В мире , Анджей Дуда , Дональд Трамп , Польша , США
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