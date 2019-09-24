США усилят военное присутствие в Польше

В соглашении сказано, что страны продолжат работать над расширением «американских возможностей обороны и сдерживания в Польше». Документ предполагает, что в Польшу дополнительно отправятся около тысячи американских военных. Также страны обсуждают размещение боевой группы бронетанковой бригады на польской территории.

Трамп подчеркнул, что усиление военного присутствия США в Польше не связано с возможной угрозой со стороны России.