Россия ответила на обвинения в блокировке учений НАТО

По его словам, военные постоянно делают подобные заявления, когда нужно увеличить бюджет.

Ранее 23 сентября стало известно, что американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия препятствует учебным маневрам НАТО в Черном море. Он обвинил российскую сторону в блокировании проходов к местах учений. Он подчеркнул, что альянсу следует наращивать свои силы в Черноморском регионе для сдерживания РФ и обеспечения свободы судоходства.

С 1 по 12 июля в Черном море прошли учения НАТО Sea Breeze-2019. В маневрах были задействованы 19 стран. В это же время маневры провели и российские военные.