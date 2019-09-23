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Стрела Альянса: в Латвии стартовали масштабные учения НАТО 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
В Латвии стартовали масштабные учения НАТО
Фото: ТК «Звезда»
Три тысячи военнослужащих из 12 стран Европы, а также Канады, проведут маневры на протяжении двух недель.
В Латвии стартовали масштабные учения НАТО под названием «Серебряная стрела», в которых принимают участие более десятка стран.
Три тысячи военнослужащих из 12 стран Европы, а также Канады, проведут маневры на протяжении двух недель. Им предстоит отработать взаимодействие подразделений, ранее никогда не встречавшихся вместе на поле учебного боя.
Особый упор при проведении учений будет сделан на оборонительные действия и переброску мобильных подразделений сухопутных сил.
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Армия , Войска , НАТО , Канада , Латвия
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