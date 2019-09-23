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Самолет США снова заметили у Крыма 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Самолет США снова заметили у Крыма
Фото: Reuters
Американские военные самолеты совершили разведывательные полеты у границ России: один заметили у берегов Крыма, другие два — у морских и сухопутных границ Калининградской области. Об этом cообщает Twitter-аккаунт ресурса Plane Radar, отслеживающего воздушные суда.
Самолет радиоэлектронной разведки RC-135V вылетел утром 23 сентября с базы на острове Крит и совершил многочасовой полет у юго-западного побережья Крыма.
Позже в тот же день мониторинговый ресурс зафиксировал еще два самолета ВВС США, приблизившиеся к российским границам. Патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon пролетел над акваторией Балтийского моря неподалеку от Калининградской области. Одновременно неподалеку от него разведывательный полет совершил RC-135V Rivet Joint, базирующийся в Великобритании.
Ранее о подобных полетах сообщалось 17 августа: тогда к берегам российского полуострова подлетел американский разведывательный беспилотник, до этого мониторивший линию разграничения в Донбассе.
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Комментарии
Армия , Войска , Калининградская Область , Республика Крым , США
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