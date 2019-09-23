Отказал парашют: как разбились бронемашины десанта

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

В сети появились фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся на учениях «Центр-2019» из-за нераскрывшихся парашютов. На снимках видно, что одна из бронемашин сильно разбита, а вторая получила серьезные повреждения. Сообщается также, что пятеро десантников, прыгавших отдельно, получили травмы.

В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений «Центр-2019». Об этом сообщает ФАН.

На кадрах видно, что одна машина разбита полностью, у второй — сильно помят бронированный корпус.

Минобороны сообщает, что у десантируемых с самолета Ил-76 бронемашин не сработали парашютные системы. В результате две БМД рухнули на землю с высоты нескольких сот метров.

Военное ведомство также отмечало, что бронемашины «получили повреждения». Внутри техники не было экипажей, поначалу Минобороны заявило, что пострадавших в результате инцидента нет.

Впоследствии появилась информация о пяти пострадавших десантниках, которые прыгали отдельно от техники.

Источник, знакомый с ходом учений, сообщил также о нарушении военнослужащими техники безопасности — технику и десант можно сбрасывать при скорости до 8 м/с. В этот раз Ил-76 летел слишком быстро — со скоростью около 15 м/с.

В связи с этим парашютные системы не сработали.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин заявил, что для предотвращения таких случаев необходимо чаще проводить учения, передает НСН.

«Бывают разные случаи. Бывает халатность, а бывает случайность. Бывает, что надо учения такие почаще проводить, вот и все. Сказать, что это просто-напросто должно срабатывать как часы — тут же всякие факторы бывают.

Если будут у нас участия такие полковые проводиться часто, то такие случаи тоже будут проходить часто, потому что такими масштабами учения, честно вам сказать, раз в пять, раз в десять лет проходят. Не каждый год проходит такое событие», — полагает парламентарий.

Шерин добавил, что причиной инцидента с нераскрывшимся парашютом могла стать либо случайность, либо изношенность оборудования.

Стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» проходили с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах и двух полигонах ВВС и войск ПВО в России, а также в акватории Каспийского моря. 19 сентября маневры посетил президент России Владимир Путин

Вместе с российскими солдатами и офицерами в учениях были задействованы военные из Индии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, а также 20 тыс. единиц техники, 600 беспилотных летательных аппаратов и до 15 кораблей Каспийской флотилии.

На учениях отрабатывались операции по обеспечению безопасности на Центрально-Азиатском направлении и борьба с международным терроризмом.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин остался доволен прошедшими в Оренбуржье учениями. «Очень позитивно отреагировал», — заявил представитель Кремля. По его словам, президенту в режиме онлайн докладывали о том, что происходило в ходе маневров.

Путин вместе с военачальниками посетил также полевую кухню, на которой попил чаю со сгущенным молоком и хлебом. «Такая, из детства история, знаете», — пояснил сопровождавшим его людям президент.

«Приходит начпрод — худющий. Он смотрит на него: сам не ешь и людей не кормишь!» — пошутил Герасимов.

Путин в ответ улыбнулся.

Учения в целом прошли весьма успешно. На YouTube-канале телеканала «Звезда» появились видео стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч»).

Отмечается, запуски состоялись на масштабных учениях «Центр-2019». На видео можно увидеть не только запуски, но последствия ударов по наземным целям.