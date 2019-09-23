Спецназ и казаки провели «православные» учения

Петрозаводске в праздновании перенесения мощей Александра Невского приняли участие люди в камуфляже с нашивками ФСБ , кинологи со служебными собаками и вооруженные казаки. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, празднование проводилось перед кафедральным собором Александра Невского. Силовики показали, как обезвреживать вооруженных преступников, а казаки демонстрировали умение пользоваться шашками.

Как изданию объяснил отец Константин, в мероприятии действительно участвовали кинологи и люди в масках. Он отметил, что это была идея прихожан. Выступление также посмотрели кадеты местных корпусов, сообщили в министерстве образования Карелии. На опубликованных фотографиях видно, что за показательными задержаниями и работой автоматчиков наблюдают прихожане и священники.