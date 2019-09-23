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Спецназ и казаки провели «православные» учения 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Спецназ и казаки провели «православные» учения
Фото: Министерство образования Республики Карелия
В Петрозаводске в праздновании перенесения мощей Александра Невского приняли участие люди в камуфляже с нашивками ФСБ, кинологи со служебными собаками и вооруженные казаки. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.
По данным издания, празднование проводилось перед кафедральным собором Александра Невского. Силовики показали, как обезвреживать вооруженных преступников, а казаки демонстрировали умение пользоваться шашками.
Как изданию объяснил отец Константин, в мероприятии действительно участвовали кинологи и люди в масках. Он отметил, что это была идея прихожан. Выступление также посмотрели кадеты местных корпусов, сообщили в министерстве образования Карелии. На опубликованных фотографиях видно, что за показательными задержаниями и работой автоматчиков наблюдают прихожане и священники.
2 сентября в Санкт-Петербурге администрация гимназии № 540 пригласила на школьную линейку сотрудников ОМОНа, которые устроили показательное выступление и продемонстрировали, как задерживают преступников: из автомобиля выбежали люди, скрутили мужчину, погрузили в машину и уехали. Позднее источник в ведомстве сообщил, что сотрудники Росгвардии провели показательное выступление, потому что в этой школе учатся дети служащих силовых структур.
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Комментарии
Армия , Александр Невский , Росгвардия , ФСБ , Петрозаводск
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