Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»

Эксперт назвал причины разрушительного падения боевых машин десанта

«Если судить по характеру повреждений, сила удара была такой, как будто парашюты практически не наполнились. Мог не сработать вытяжной парашют, вытаскивающий основные купола», — сказал газете ВЗГЛЯД глава исполкома Союза десантников России Валерий Юрьев. Так он прокомментировал инцидент на учениях «Центр-2019», где у двух БМД не сработали парашютные системы.

Председатель исполкома Союза десантников России полковник Валерий Юрьев отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что ситуация, сложившаяся во время десантирования бронетехники на учениях «Центр-2019» — крайне необычная.

«За весь мой опыт я не вспомню больше таких случаев, чтобы одновременно «билось» сразу две машины. Если я бы не знал, что вся техника тщательно проверяется непосредственно перед сбросом, я бы даже предположил, что это могла быть диверсия», — указал он.

Ранее в интернете появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений «Центр-2019». Снимки опубликованы в паблике «Авиация» в соцсети «ВКонтакте». На фотографиях видно, что обе боевые машины десанта (БМД) получили сильные повреждения, одна из них оказалась практически полностью разрушена. Другая БМД, судя по снимкам, приземлилась на крышу и также сильно повреждена.

Как позже сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны , 20 сентября у боевых машин при десантировании в Оренбургской области не раскрылись парашюты. Экипажей и десанта внутри машин в момент происшествия не было, пострадавших нет; причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

«Раньше, когда при десантировании бронетехники для снижения вертикальной скорости объекта использовались парашютно-реактивные системы (ПРС), были единичные случаи, когда в результате замыкания, двигатели, которые должны были снизить скорость объекта, срабатывали в ненужный момент, из-за этого билась техника», — отметил полковник Юрьев. Такое, по словам эксперта, порой случалось в ненастную погоду. Новые парашютные системы не предполагают использование электричества, сообщил Юрьев.

Судя по фото и видеосъемкам, «машина шла к земле в режиме свободного падения», — сказал эксперт. По его предположению, мог не сработать вытяжной парашют, но из-за чего это произошло, пока сказать сложно, заключил военный эксперт.

Добавим, что подобного рода инциденты случаются и в армиях других стран мира. В апреле на учениях в немецком Хоэнфельсе 173-я воздушно-десантная бригада армии США потеряла три броневика Humvee в результате неудачного десантирования.