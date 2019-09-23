«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии

«Общее пространство обороны»: как Россия будет модернизировать армию Абхазии

Грузии. Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании российской стороной модернизации Вооружённых сил Абхазии . В Сухуме заявили, что инициатива является логическим продолжением Договора о союзничестве с Россией от 2014 года. В рамках этого документа уже создана Объединённая группировка войск, которая несёт ответственность за безопасность республики. Эксперты называют такой шаг своевременным, учитывая усиление военной активности НАТО

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны МИД подписать соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооружённых сил Абхазии. Инициатором заключения договора о военной помощи выступило правительство РФ . Об этом говорится в соответствующем распоряжении, которое размещено на портале правовой информации.

Комментируя поручение Путина, начальник пресс-службы Минобороны Абхазии Роланд Джоджуа заявил, что обновление вооружённых сил республики будет проводиться в рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнёрстве, который предполагает поэтапную унификацию вооружения российских и абхазских войск. По его словам, армия страны должна «отвечать современным вызовам и угрозам».

«Гарант стабильности»

Дипломатические отношения между Москвой и Сухумом были установлены 9 сентября 2008 года после нападения грузинских войск на Южную Осетию и операции Вооружённых сил РФ по принуждению Тбилиси к миру.

24 ноября 2014 года на встрече в Сочи президенты России и Абхазии заключили Договор о союзничестве и стратегическом партнёрстве. Это базовый документ, который определяет основные направления военно-технического сотрудничества двух государств.

Правовой акт предполагает «создание общего пространства обороны и безопасности», а также закрепляет принцип военной взаимопомощи в случае агрессии. С этой целью оба государства создали Объединённую группировку войск (ОГВ).

«В период непосредственной угрозы агрессии и в военное время командующий Объединённой группировкой войск (сил) назначается уполномоченным органом Российской Федерации, его заместитель — уполномоченным органом Республики Абхазия», — уточняется в документе.

В состав ОГВ входят 7-я российская военная база, а со стороны вооружённых сил Абхазии — два отдельных мотострелковых батальона, артиллерийская и авиационная группы и отдельный отряд специального назначения.

Создание 7-й военной базы началось в 2009 году на основе 131-й отдельной мотострелковой бригады. В мирное время объединение подчинено 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО). В августе 2019 года министр обороны Сергей Шойгу назвал 7-ю военную базу «гарантом стабильности» в регионе.

Численность российских военнослужащих в Абхазии составляет около 3,7 тыс. человек. На вооружении у них стоят танки Т-90А и Т-72Б3, бронетранспортёры БТР-82А, реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», гаубицы Д-30, тактические беспилотники «Орлан-10», зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300, «Оса-АКМ», «Стрела-10» и «Игла».

«Будет передана современная техника»

В беседе с RT военный обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил исключительную роль России в обеспечении безопасности Абхазии. После агрессии грузинской армии в Южной Осетии Сухум делегировал ФСБ РФ полномочия по охране морской границы. Сухопутные рубежи республики контролируют части ОГВ.

В рамках военно-технического сотрудничества российские войска в Абхазии проводят регулярные учения. Сухопутные подразделения отрабатывают выполнение задач на полигонах Гудаута, Нагвалоу и Цабал, Черноморский флот и Погранслужба ФСБ — в прибрежных водах республики.

Сценарии всех учений носят исключительно оборонительный характер. Например, в условиях горно-лесистой местности полигона Цабал регулярно отрабатываются отражение нападения противника, освобождение захваченной береговой полосы, доставка боеприпасов в труднодоступные районы, прикрытие и сопровождение колонн боевой техники.

Огневую поддержку российско-абхазским войскам готовы оказать оперативно-тактические комплексы (ОТРК) «Искандер-М», разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор», истребители и бомбардировщики морской авиации ВМФ.

Также на учениях силы и средства Военно-мирского флота обеспечивают поиск подводных лодок и противокорабельных мин в зоне предполагаемой высадки российского морского десанта, проводят стрельбы по морским и воздушным целям условного противника.

Столь мощная военная поддержка Абхазии со стороны РФ продиктована, в том числе, нехваткой современного оружия в арсенале ВС республики, считает Дмитрий Дрозденко.

Из открытых данных следует, что на вооружении армии Абхазии находятся танки Т-55, БМП-1, БМП-2, БРДМ-2, МТ-ЛБ, РСЗО «Град», многоцелевые вертолёты Ми-8 и ударные Ми-24, миномёты калибра 120 мм и 82 мм, гранатомёты, противотанковые комплексы и зенитные установки советского производства.

Дмитрий Дрозденко полагает, что в рамках анонсированной Москвой модернизации ВС Абхазии могут получить достаточно современные образцы вооружения: танки Т-72Б3, бронемашины, буксируемые артиллерийские орудия, РСЗО, противотанковые комплексы и средства ПВО ближнего радиуса. По его словам, данные системы позволят эффективно отразить возможную провокацию.

«Скорее всего, Абхазии будет передана достаточно современная российская техника. Наверняка абхазы получат новейшие боеприпасы для «Града», которые способны поражать цели более точно и на больших дистанциях. Вертолёты и самолёты, как я думаю, передаваться не будут. В этом нет особой необходимости», — пояснил Дрозденко.

«Остудить горячие головы»

Москва и Сухум считают угрозой растущую военную активность НАТО в Грузии. В конце июля в городе Сенаки (в нескольких десятках км от Абхазии) прошли учения Agile Spirit 2019 («Проворный дух 2019»), в которых приняли участие более 3 тыс. военнослужащих из 14 стран-членов Североатлантического альянса. В Тбилиси называют манёвры очередным шагом по вступлению страны в военный блок.

Россия и Абхазия выступают категорически против возможного членства Грузии в НАТО. Тбилиси же настаивает, что сотрудничество с Североатлантическим альянсом и членство в нём не направлено против третьих стран.

При этом развитие военно-технического сотрудничества России и Абхазии официальный Тбилиси называет «ползучей аннексией оккупированных регионов».

По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследований стран ближнего зарубежья РИСИ Константина Тасица, модернизация вооружённых сил Абхазии является плановым мероприятием. Он отметил, что при принятии подобных решений в Москве учитывают и «деятельность НАТО на территории Грузии», а также усиление внутри страны радикальных настроений.

«Решение Кремля о перевооружении абхазских войск носит плановый характер. Это один из этапов военно-технического сотрудничества двух стран, которое поступательно развивается с 2008 года. В то же время руководство РФ учитывает обстановку в Грузии, где растут радикальные антироссийские настроения», — отметил Тасиц в беседе с RT.

В свою очередь, Дрозденко предположил, что за обострением ситуации в Грузии могут стоять США. Их цель — дестабилизация ситуации на границах с Южной Осетией и Абхазией. Он также напомнил, что реформы в грузинской армии, как и до 2008 года, проходят под контролем американских военных.