Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В интернете появились фотографии разбившихся в ходе учений боевых машин ВДВ 

Национальная Служба Новостей 40 минут назад
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
Фото: РИА Новости
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся в ходе десантирования на учениях «Центр-2019». Инцидент произошел 20 сентября в Оренбургской области. Снимки практически полностью двух разбитых бронетранспортеров опубликованы в паблике «Авиация» в соцсети «ВКонтакте».
Как ранее сообщили в Министерстве обороны РФ, боевая техника упала на землю в Оренбургской области из-за неисправных парашютов, которые не раскрылись во время десантирования, передает Ura.ru.
Вконтакте
Внутри машин людей не было, никто не пострадал, пишут «Известия».
В стратегических учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тысячи военнослужащих и более 20 тысяч единиц техники. 20 сентября впервые полк ВДВ в составе 2 тысяч человек десантировался с техникой и вооружениями. Операция осуществлялась с транспортных самолетов Ил-76, которые летели со скоростью 360 км/ч.
Ранее член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский заявил в эфире НСН, что России есть чем ответить на агрессию противника в Калининградской области.
Арбат районного значения
Национальная Служба Новостей: последние новости
Шойгу оценил перспективу отмены призыва в вооруженные силы РФ Шойгу оценил перспективу отмены призыва в вооруженные силы РФ В Иране назвали план США по переброске военных на Ближний восток «позерством» В Иране назвали план США по переброске военных на Ближний восток «позерством» Эрдоган: Турция завершила подготовку к возможной операции в Сирии Эрдоган: Турция завершила подготовку к возможной операции в Сирии
Комментарии2
Армия , Войска , Виктор Мураховский , Военно-промышленная комиссия , газета "Известия" , РИА Ura.ru , Журнал "Арсенал отечества" , Оренбургская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый старший брат: Минск нашел замену Москве
Новый старший брат: Минск нашел замену Москве24
«Неизбежное» вмешательство: США снова обвинили РФ
«Неизбежное» вмешательство: США снова обвинили РФ11
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений1
Названа причина крушения Boeing 737 MAX
Названа причина крушения Boeing 737 MAX56
Российскую школу экстренно эвакуировали
Российскую школу экстренно эвакуировали
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
На Украине анонсировали новый план по обороне
03:58
На Украине анонсировали новый план по обороне
Армия Войска
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
00:46
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
Шоу-бизнес
Массовая драка в ТЦ попала на видео
00:42
Массовая драка в ТЦ попала на видео
Происшествия Криминал
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
28:44
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
Общество Статьи
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
00:36
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
В мире Конфликты
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
01:00
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение