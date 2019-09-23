Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ

В интернете появились фотографии разбившихся в ходе учений боевых машин ВДВ

В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся в ходе десантирования на учениях «Центр-2019». Инцидент произошел 20 сентября в Оренбургской области . Снимки практически полностью двух разбитых бронетранспортеров опубликованы в паблике «Авиация» в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее сообщили в Министерстве обороны РФ, боевая техника упала на землю в Оренбургской области из-за неисправных парашютов, которые не раскрылись во время десантирования, передает Ura.ru.

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Внутри машин людей не было, никто не пострадал, пишут «Известия».

В стратегических учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тысячи военнослужащих и более 20 тысяч единиц техники. 20 сентября впервые полк ВДВ в составе 2 тысяч человек десантировался с техникой и вооружениями. Операция осуществлялась с транспортных самолетов Ил-76, которые летели со скоростью 360 км/ч.