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Генерал армии США посетовал, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море 

РИА Новости 53 минуты назад
В США пожаловались на блокировку Россией учений НАТО
Фото: РИА Новости
Американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море. Соответствующее заявление Ходжес сделал в интервью украинскому изданию "Сегодня".
По его словам, когда силы альянса объявляют места для проведения учений в Черном море, то Россия якобы закрывает к ним проходы.
"Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены", — утверждает Ходжес.
Альянсу, по мнению генерала, следует наращивать свои силы в Черноморском регионе, чтобы "чтобы иметь больше возможностей для обеспечения свободы судоходства, обеспечения защиты НАТО".
С 1 по 12 июля в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины проходили военно-морские учения НАТО Sea Breeze 2019.
В маневрах приняли участие авиация и корабли членов альянса — США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Польши, Болгарии, Греции, Румынии, Дании, Латвии, Эстонии, а также их союзников — ОАЭ, Швеции, Украины, Молдавии, Грузии.
В российском внешнеполитическом ведомстве проведение Sea Breeze назвали "опасной идеей". По мнению депутата Госдумы от Крыма Андрей Козенко, учения скорее напоминают "заигрывания хозяина со своей ручной морской свинкой", однако России в случае необходимости есть чем ответить на провокации.
Арбат районного значения
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Бен Ходжес , МИД , НАТО , Румыния , США
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