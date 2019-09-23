Украинские специалисты пролетят над Россией

США, Украина и Румыния выполнят наблюдательный полет над Россией

Украины и Совместная миссия США Румынии выполнит наблюдательный полет над территорией России с 23 по 27 сентября, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"В период с 23 по 27 сентября… совместная миссия Румынии, США и Украины выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на румынском самолёте наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка", — сообщает газета со ссылкой на Национальный центр по уменьшению ядерной опасности.

Добавляется, что в ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту проконтролируют строгое соблюдение параметров полета и применения аппаратуры наблюдения.

Кроме того, российские военные выполнят наблюдательный полет на самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Словении. Полет будет выполняться в период с 23 по 27 сентября с аэродрома открытого неба Любляна, его максимальная дальность составит 500 километров. Отмечается, что российский самолет наблюдения пройдёт по согласованному маршруту, а словенские специалисты на его борту проконтролируют применение аппаратуры наблюдения.