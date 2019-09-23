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США, Украина и Румыния выполнят наблюдательный полет над Россией 

РИА Новости + ещё 2 33 минуты назад
Украинские специалисты пролетят над Россией
Фото: РИА Новости
Совместная миссия США, Украины и Румынии выполнит наблюдательный полет над территорией России с 23 по 27 сентября, сообщает в понедельник газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
"В период с 23 по 27 сентября… совместная миссия Румынии, США и Украины выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на румынском самолёте наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка", — сообщает газета со ссылкой на Национальный центр по уменьшению ядерной опасности.
Добавляется, что в ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту проконтролируют строгое соблюдение параметров полета и применения аппаратуры наблюдения.
Кроме того, российские военные выполнят наблюдательный полет на самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Словении. Полет будет выполняться в период с 23 по 27 сентября с аэродрома открытого неба Любляна, его максимальная дальность составит 500 километров. Отмечается, что российский самолет наблюдения пройдёт по согласованному маршруту, а словенские специалисты на его борту проконтролируют применение аппаратуры наблюдения.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Политика , США , ОБСЕ , Кубинка , Румыния
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