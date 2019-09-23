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Российские военные проинспектируют учения НАТО в Прибалтике 

ТК «Звезда» + ещё 2 39 минут назад
Россия проинспектирует учения НАТО в Прибалтике
Фото: Reuters
Инспекторы посетят учебные районы и полигоны, а также получат информацию о всех находящихся там подразделениях и воинских формированиях.
Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО в Латвии, которые состоятся с 23 по 26 сентября. Российские специалисты получат исчерпывающую информацию о маневрах «Серебряная стрела — 2019» сухопутных войск Латвии Эстонии, Польши, Литвы, Чехии, Черногории, Словакии, Албании, Италии, Испании и Канады.
«В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях», — сообщили в российском министерстве обороны.
Кроме того, с 24 по 27 сентября российские военные планируют провести проверку на территории Дании. Площадь инспектируемого района охватит около 16 тысяч квадратных километров.
Венский документ 2011 года, который предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах, нацелен на укрепление доверия и безопасности стран-участниц ОБСЕ.
Государства, входящие в организацию безопасности и сотрудничества, уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности и приглашают наблюдателей на свою территорию.
Арбат районного значения
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Комментарии
Армия , Войска , Кавказ , Оружие , Министерство обороны , ОБСЕ , НАТО , Латвия , Литва , Польша , Словакия , Черногория , Чехия , Эстония
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