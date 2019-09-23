Россия проинспектирует учения НАТО в Прибалтике

Российские военные проинспектируют учения НАТО в Прибалтике

Инспекторы посетят учебные районы и полигоны, а также получат информацию о всех находящихся там подразделениях и воинских формированиях.

Польши, Литвы, Чехии, Черногории, Российские военные инспекторы проследят за учениями НАТО Латвии , которые состоятся с 23 по 26 сентября. Российские специалисты получат исчерпывающую информацию о маневрах «Серебряная стрела — 2019» сухопутных войск Латвии Эстонии Словакии , Албании, Италии, Испании и Канады.

«В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях», — сообщили в российском министерстве обороны.

Кроме того, с 24 по 27 сентября российские военные планируют провести проверку на территории Дании. Площадь инспектируемого района охватит около 16 тысяч квадратных километров.

Венский документ 2011 года, который предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах, нацелен на укрепление доверия и безопасности стран-участниц ОБСЕ

Государства, входящие в организацию безопасности и сотрудничества, уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности и приглашают наблюдателей на свою территорию.