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Падение боевой машины с самолета попало на видео 

Рамблер + ещё 1 22 минуты назад
Падение боевой машины десанта в Оренбургской области попало на видео. Его опубликовал «Лайф».
Инцидент имел место 20 сентября на военных учениях «Центр-2019». Две боевые машины десанта без экипажей разбились во время десантирования из самолетов Ил-76.
Вчера в Министерстве обороны объяснили это несрабатыванием парашютных систем по причине их неисправности. Там добавили, что люди в результате происшествия не пострадали, обе машины получили повреждения, а причины ЧП будут уточнены комиссией командования ВДВ вместе с представителями промышленности.
На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении «Лайфа», видно, что парашютные системы части техники в ходе десантирования успешно срабатывают, а одной боевой машины — нет. По этой причине она падает на землю. Запись была сделана с земли. Падение второй машины на нее не попало.
Также издание опубликовало несколько фото машин после падения. Обе сильно повреждены и, по данным «Лайфа», восстановлению не подлежат.
Комментарии407
Армия , Видео , Оружие , Министерство обороны , Оренбургская Область
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