Падение боевой машины с самолета попало на видео

Инцидент имел место 20 сентября на военных учениях «Центр-2019». Две боевые машины десанта без экипажей разбились во время десантирования из самолетов Ил-76.

Вчера в Министерстве обороны объяснили это несрабатыванием парашютных систем по причине их неисправности. Там добавили, что люди в результате происшествия не пострадали, обе машины получили повреждения, а причины ЧП будут уточнены комиссией командования ВДВ вместе с представителями промышленности.

На видеозаписи, оказавшейся в распоряжении «Лайфа», видно, что парашютные системы части техники в ходе десантирования успешно срабатывают, а одной боевой машины — нет. По этой причине она падает на землю. Запись была сделана с земли. Падение второй машины на нее не попало.

Также издание опубликовало несколько фото машин после падения. Обе сильно повреждены и, по данным «Лайфа», восстановлению не подлежат.