Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Две боевые машины разбились при десантировании на учениях «Центр-2019» 

ТАСС + ещё 1 40 минут назад
Две боевые машины десанта разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем. Экипажей внутри машин не было, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"20 сентября 2019 года во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин. В результате неисправности парашютных систем при столкновении с землей обе машины получили повреждения", — сказали в министерстве.
Там добавили, что "десантирование техники осуществлялось только без экипажей, пострадавших нет".
Под Оренбургом прошли крупнейшие учения с масштабной высадкой десанта
В министерстве отметили, что причины и обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливает комиссия командования ВДВ совместно с представителями промышленности.
ТАСС: последние новости
Иран представил баллистическую ракету "Хорремшехр" с новой боеголовкой Иран представил баллистическую ракету "Хорремшехр" с новой боеголовкой Минобороны опубликовало видео стрельб из зенитных ракетных комплексов "Кинжал" Минобороны опубликовало видео стрельб из зенитных ракетных комплексов "Кинжал" Шойгу не исключил отмены обязательного призыва в армию Шойгу не исключил отмены обязательного призыва в армию
Армия , Видео , Оружие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трампу грозит импичмент из-за Зеленского
Трампу грозит импичмент из-за Зеленского67
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа346
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»289
MI6 опасается компромата РФ на принца Эндрю
MI6 опасается компромата РФ на принца Эндрю17
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому44
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
На Украине анонсировали новый план по обороне
03:58
На Украине анонсировали новый план по обороне
Армия Войска
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
00:46
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
Шоу-бизнес
Массовая драка в ТЦ попала на видео
00:42
Массовая драка в ТЦ попала на видео
Происшествия Криминал
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
28:44
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
Общество Статьи
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
00:36
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
В мире Конфликты
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
01:00
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение