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На Украине анонсировали новый план по обороне 

Lenta.ru 32 минуты назад
Министерство обороны Украины в 2020 году представит план по защите страны. Об этом в интервью украинской службе «Радио Свобода» заявил глава ведомства Андрей Загороднюк.
По его словам, первые наработки в этом направлении покажут уже в текущем году.
«В этом году наша главная задача — сделать оборонительный осмотр и вообще анализ контекста безопасности», — сказал министр.
Загороднюк также сообщил, что новая программа обороны будет комплексной и не будет охватывать лишь военную сферу. В частности, речь идет о социальной поддержке и защите военнослужащих, развитии их карьеры, обеспечении жильем и правовой защитой.
«Это не документ, который будет один раз выпущен. Он будет пересматриваться с периодичностью, потому что ситуация динамична. Но параллельно с ним будут разрабатываться концепции по каждому виду ВСУ», — отметил он.
Глава Минобороны заявил, что в разработке документа принимают участие советники из стран НАТО.
«У нас есть много советников. Кстати, с точки зрения советников, они представлены сейчас в большем количестве, то есть у нас есть представители наших стран-партнеров, союзников НАТО по абсолютно разным вопросам», — добавил Загороднюк.
15 сентября министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина планирует удвоить бюджет на оборону страны. По ее словам, в проекте бюджета на 2020 год предполагается выделение более 245 миллиардов гривен на обеспечение безопасности и обороны. Годом ранее на нужды Минобороны правительство выделило около 101 миллиарда гривен.
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Комментарии1
Армия , Видео , Войска , Украина , Оксана Маркарова , Министерство обороны , НАТО , радио "Свобода"
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