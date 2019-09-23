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В Иране подтвердили, что скоро отпустят танкер Stena Impero 

РИА Новости + ещё 9 44 минуты назад
Иран освободит танкер Stena Impero
Фото: globallookpress.com
Власти Ирана подтвердили, что задержанное ранее властями ИРИ британское судно Stena Impero будет "вскоре" отпущено, сообщает агентство Fars.
Ранее глава шведской компании Stena Bulks, владельца танкера Stena Impero, Эрик Хонелл заявил, что задержанное ранее властями Ирана судно может быть отпущено в воскресенье.
"Британский танкер Stena Impero вскоре начнет свое плаванье и через 65 дней (задержания — ред.) выйдет из порта Бендер-Аббас в международные воды", — заявил генеральный директор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур в интервью агентству.
Он добавил, что судебные разбирательства, касательно судна, все еще продолжаются.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера состоит из 23 человек, среди которых трое россиян. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Семь членов экипажа, в том числе один россиянин, уже покинули страну после того, как в Иране предоставили такую возможность.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , ИА Fars , Иран
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