Иран пригрозил США новой ракетой

Иран показал ракетный ответ американцам и призвал их держаться подальше

Иранский президент Хасан Рухани призвал США не вмешиваться в дела страны и продемонстрировал ракеты, способные достичь американских баз в регионе. Об этом сообщает Telegraph.

«Куда бы ни пришли американцы или наши враги, там появлялась опасность. Чем дальше вы будете держаться от нашего региона и наших стран, тем больше будет безопасности», — заявил Рухани во время ежегодного парада, посвященного началу войны с Ираком.

Войска исламской республики продемонстрировали во время парада комплексы ракет «Бавар 373», дальность действия которых превышает две тысячи километров. Они могут достичь как Израиля, так и американских военных баз на Ближнем Востоке.

Ранее в сентябре министр обороны США Марк Эспер сообщил, что американский президент Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток для укрепления обороны Саудовской Аравии. Отмечалось, что действия Вооруженных сил США «будут носить оборонительный характер» и в основном будут способствовать противовоздушной и противоракетной обороне. Иран, в свою очередь, пригрозил «тотальной войной».

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел взрыв, который привел к пожару. После этого страна вынуждена была сократить добычу нефти вдвое. Ответственность за произошедшее взяло на себя движение повстанцев-хуситов «Ансар Аллах». США считают, что к атаке причастен Иран.