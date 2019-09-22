Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иран показал ракетный ответ американцам и призвал их держаться подальше 

Lenta.ru + ещё 10 3 часа назад
Иран пригрозил США новой ракетой
Фото: globallookpress.com
Иранский президент Хасан Рухани призвал США не вмешиваться в дела страны и продемонстрировал ракеты, способные достичь американских баз в регионе. Об этом сообщает Telegraph.
«Куда бы ни пришли американцы или наши враги, там появлялась опасность. Чем дальше вы будете держаться от нашего региона и наших стран, тем больше будет безопасности», — заявил Рухани во время ежегодного парада, посвященного началу войны с Ираком.
Войска исламской республики продемонстрировали во время парада комплексы ракет «Бавар 373», дальность действия которых превышает две тысячи километров. Они могут достичь как Израиля, так и американских военных баз на Ближнем Востоке.
Ранее в сентябре министр обороны США Марк Эспер сообщил, что американский президент Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток для укрепления обороны Саудовской Аравии. Отмечалось, что действия Вооруженных сил США «будут носить оборонительный характер» и в основном будут способствовать противовоздушной и противоракетной обороне. Иран, в свою очередь, пригрозил «тотальной войной».
В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел взрыв, который привел к пожару. После этого страна вынуждена была сократить добычу нефти вдвое. Ответственность за произошедшее взяло на себя движение повстанцев-хуситов «Ансар Аллах». США считают, что к атаке причастен Иран.
Арбат районного значения
Последние новости
Шойгу оценил вероятность войны с Украиной Шойгу оценил вероятность войны с Украиной В Минобороны назвали главную угрозу для России В Минобороны назвали главную угрозу для России Раскрыты размеры пенсий российских артистов Раскрыты размеры пенсий российских артистов
Комментарии
Армия , Оружие , Марк Эспер , Хасан Роухани , Дональд Трамп , Иран
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа148
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»189
MI6 опасается компромата РФ на принца Эндрю
MI6 опасается компромата РФ на принца Эндрю16
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому37
Дерево упало на двух женщин в Москве
Дерево упало на двух женщин в Москве4
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
На Украине анонсировали новый план по обороне
03:58
На Украине анонсировали новый план по обороне
Армия Войска
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
00:46
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
Шоу-бизнес
Массовая драка в ТЦ попала на видео
00:42
Массовая драка в ТЦ попала на видео
Происшествия Криминал
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
28:44
«Немцы тоже пьют, но…»: что убивает россиян в Турции
Общество Статьи
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
00:36
Порошенко раскрыл «формулу Лаврова» по Донбассу
В мире Конфликты
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
01:00
Звезды на пенсии: сколько получают Пугачева и Лолита
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение