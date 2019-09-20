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«С гиперзвуком — перекос». СМИ рассказали о бессилии США перед Россией 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
СМИ рассказали о бессилии США перед Россией
Фото: РИА Новости
На сегодняшний день в США не существует системы противоракетной обороны, которая могла бы дать отпор российскому гиперзвуковому оружию. Такое мнение на страницах RealClearDefense высказывают сотрудники американского Центра общественной политики имени Джозефа Рейни Бишоп Гаррисон и Престон Ланн.
Как подчеркивают эксперты, Пентагон сосредоточился на разработке наступательных вооружений, в то время как оборонительному потенциалу уделяется недостаточно внимания. По их мнению, программа гиперзвукового оружия в США "страдает от перекосов": всего шесть процентов ее бюджета планируется потратить на оборону. Это объясняется тем, что ударные системы обходятся дешевле и проще в разработке, пишет RealClearDefense.
"Пусть наступательное вооружение и требует меньших затрат, его наличие ничуть не отменяет потребности в сильной обороне, а ее у США в настоящий момент нет", — говорится в статье.
С точки зрения экспертов, прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) поставило Вашингтон в довольно опасную ситуацию, так противники США теперь могут "ударить первыми либо нанести упреждающий удар по системам доставки ядерного оружия".
"Стремительно меняющаяся геополитическая реальность высвечивает риски, вытекающие из отсутствия у США жизнеспособной защиты от гиперзвукового оружия", — поясняют эксперты.
По их мнению, решить проблему систем гиперзвуковой обороны может перераспределение средств Пентагона. При этом американской администрации важно следить за расходованием оборонного бюджета, так как военное ведомство "печально известно своими тратами на системы ПРО в миллиарды долларов без должной отдачи".
В последнее время США ведут активную работу над созданием гиперзвуковых ракет. Так, в 2018 году американские военные начали работу над ракетой ARRW класса "воздух — земля". Параллельно США создают гиперзвуковую ракету HCSW дальнего радиуса действия для Военно-воздушных сил. В общей сумме создание ARRW и HCSW обойдется американскому бюджету почти в полтора миллиарда долларов.
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Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны , Пентагон , США
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