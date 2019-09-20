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Трамп заявил, что США могут нанести удар по 15 объектам в Иране 

РИА Новости + ещё 12 2 часа назад
«Это был бы очень плохой день для Ирана»
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по 15 объектам Ирана, но он не торопится.
"Самое легкое, что я могу сделать, пока вы (журналисты) еще здесь, — это сказать — давайте, ребята, начинайте. Это был бы очень плохой день для Ирана… Самое легкое, что я могу сделать, — это сказать, — давайте, вырубите 15 разных больших объектов в Иране. Я могу это сделать, и все готово. Все готово. Но я не хочу делать этого, если смогу не делать", — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
"Я бы мог сделать это за минуту, прямо здесь, для вас, у вас была бы большая история, о которой можно было бы написать", — добавил Трамп.
По его словам, тот факт, что он не торопится наносить удары по США, показывает силу, а не слабость.
"Не важно, будет это через неделю, через две, три. Я думаю, то, как мы себя ведем, показывает намного больше силы", — сказал Трамп.
"Если показываешь силу, то надо показывать и сдержанность. Поступать по-другому гораздо проще. Иран знает, что если они будут плохо себя вести, то времени у них нет. Дела у них идут плохо, хотя я бы хотел, чтобы они шли хорошо… Проблем в Иране много", — добавил американский президент.
США обвинили Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Иран это отрицает.
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Комментарии1
Армия , В мире , США , Дональд Трамп , Иран
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