Трамп заявил, что США могут нанести удар по 15 объектам в Иране

"Самое легкое, что я могу сделать, пока вы (журналисты) еще здесь, — это сказать — давайте, ребята, начинайте. Это был бы очень плохой день для Ирана… Самое легкое, что я могу сделать, — это сказать, — давайте, вырубите 15 разных больших объектов в Иране. Я могу это сделать, и все готово. Все готово. Но я не хочу делать этого, если смогу не делать", — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

"Я бы мог сделать это за минуту, прямо здесь, для вас, у вас была бы большая история, о которой можно было бы написать", — добавил Трамп.

По его словам, тот факт, что он не торопится наносить удары по США, показывает силу, а не слабость.

"Не важно, будет это через неделю, через две, три. Я думаю, то, как мы себя ведем, показывает намного больше силы", — сказал Трамп.

"Если показываешь силу, то надо показывать и сдержанность. Поступать по-другому гораздо проще. Иран знает, что если они будут плохо себя вести, то времени у них нет. Дела у них идут плохо, хотя я бы хотел, чтобы они шли хорошо… Проблем в Иране много", — добавил американский президент.

США обвинили Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Иран это отрицает.