МИД обвинил США в разработке дрона с чумой

США работают над биологическим оружием и проводят эксперименты с бактериями чумы. Об этом говорится в комментарии МИД России по поводу публикации США доклада о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

В сообщении говорится, что обвинения в адрес России в нарушении положений Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) являются попыткой «отвлечь внимание международного сообщества от собственной неблаговидной деятельности в этой чувствительной сфере».

«В частности, речь идёт об исследованиях США по созданию беспилотного летательного аппарата для распространения в воздухе заражённых насекомых в качестве средства доставки особо опасных инфекционных агентов, различного рода боеприпасов для лёгкого и стрелкового оружия с капсулами с биологическими рецептурами для заражения людей, а также экспериментами с бактериями чумы, способными создавать биоплёнки, защищающие от всех видов существующих антибиотиков», — заявили в МИД России.

Российские дипломаты выразили обеспокоенность, что часть американских исследований в этой области проходит вблизи российских границ — в грузинском Исследовательском центре общественного здравоохранения им. Р. Лугара.

При этом, как указали в министерстве, деятельность России в медико-биологической сфере носит сугубо мирный характер и полностью соответствует обязательствам по КБТО.