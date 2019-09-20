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МИД обвинил США в разработке дрона с чумой 

Рамблер + ещё 1 15 минут назад
МИД обвинил США в разработке дрона с чумой
Фото: РИА Новости
США работают над биологическим оружием и проводят эксперименты с бактериями чумы. Об этом говорится в комментарии МИД России по поводу публикации США доклада о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.
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В сообщении говорится, что обвинения в адрес России в нарушении положений Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) являются попыткой «отвлечь внимание международного сообщества от собственной неблаговидной деятельности в этой чувствительной сфере».
«В частности, речь идёт об исследованиях США по созданию беспилотного летательного аппарата для распространения в воздухе заражённых насекомых в качестве средства доставки особо опасных инфекционных агентов, различного рода боеприпасов для лёгкого и стрелкового оружия с капсулами с биологическими рецептурами для заражения людей, а также экспериментами с бактериями чумы, способными создавать биоплёнки, защищающие от всех видов существующих антибиотиков», — заявили в МИД России.
Российские дипломаты выразили обеспокоенность, что часть американских исследований в этой области проходит вблизи российских границ — в грузинском Исследовательском центре общественного здравоохранения им. Р. Лугара.
При этом, как указали в министерстве, деятельность России в медико-биологической сфере носит сугубо мирный характер и полностью соответствует обязательствам по КБТО.
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Комментарии24
Армия , Оружие , США
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