«Искандеры» не спасут Калининград от атаки США

Генерал НАТО: Русские «Искандеры» Калининград не спасут

США рассматривают Калининград в качестве цели в случае войны с Россией . Об этом, как пишет Breaking Defense, заявил командующий американскими ВВС в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян. По его словам, Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны (ПВО) Калининградской области

Американский генерал рассказал, что Вашингтон постоянно прорабатывает подобные планы, однако детали не стал раскрывать. Он только сказал, что США готовы в случае чего ответить на «российскую агрессию» в Европе. В этом случае, американская сторона совершит наступление с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаки в киберпространстве.

«Мы отрабатываем эту схему. Мы все время продумываем эти планы, и, если когда-нибудь будет нужно, мы будем готовы их осуществить», — подчеркнул Харригян.

«Тема Калининграда давно муссируется в рамках западной пропагандистской кампании о «российской ракетной угрозе Европе», — поясняет обозреватель ИА News Front, военный эксперт Юрий Селиванов.

Эта кампания, в свою очередь, является медийным прикрытием для американских планов возможного развертывания в Европе собственных РСМД, якобы в ответ на размещение аналогичных российских ракет.

Непосредственный адресат этой спецпропаганды — страны Восточной Европы, которые, дескать, уже находятся под прицелом российских ракет. Этот тезис наглядно иллюстрирует карта из статьи в Breaking Defense, на которой эти страны обозначены стрелками, как объекты российских ударов.

Таким способом, население этих стран подводят к мысли о необходимости американской защиты в виде симметричного размещения ракет. Для США такая «разъяснительная работа» крайне необходима, чтобы снять в этих странах очень сильный психологический импульс отторжения данных американских планов.

То есть по всем признакам, это заявление является частью информационной кампании США, направленной на создание благоприятной психологической почвы для размещения РСМД в Европе.

«СП»: — Действительно ли Калининград могут «зарыть в землю» в первые часы, и никакие «Искандеры» не спасут?

Чтобы «зарыть в землю» военным способом Калининград, придется «зарыть в землю» всю Российскую Федерацию. А это явно не то, на что США сегодня способны, если они не хотят покончить жизнь самоубийством. Они даже с КНДР Ираном не способны справиться военными средствами. Именно поэтому данные высказывания следует рассматривать только в формате психологических операций.

«СП»: — Отмечается, что американская сторона готова совершить наступление с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаки в киберпространстве.

— Если мы будем рассматривать возможность перехода событий в стадию непосредственного военного конфликта, что на данном этапе является сугубо гипотетическим допущением, то следует исходить из того, что военные действия будут вестись во всех доступных противнику и нашим войскам сферах. И не только в регионе, примыкающем к Калининградской области. Никакой «локальный конфликт», ограниченный исключительно этим регионом, не может рассматриваться даже как один из вариантов развития событий. Это может быть только полномасштабная война между РФ и нападающей стороной ( НАТО ).

Попытка Североатлантического альянса создать группировку, достаточную для блокирования Калининградского региона, вызовет ответную реакцию РФ в виде наращивания своих военных возможностей как в самом регионе, так и на подступах к нему.

С учетом нынешней крайне неоднозначной политической и морально-психологической обстановки в странах Евросоюза , вероятность успешной подготовки и осуществления такой агрессии представляется мне минимальной. А волюнтаристская попытка реализовать подобные планы может иметь непредсказуемые последствия для самих США и перспектив их владычества на европейском континенте. Европа на сегодняшний день воевать с Россией категорически не желает. И это является практически непреодолимым препятствием на пути реализации любых англосаксонских замыслов повторить на континенте нечто подобное Первой и Второй мировым войнам.

«СП»: — По словам генерала, США постоянно прорабатывают подобные планы. То есть у них есть планы и относительно других городов?

— Надо понимать, что любая армия мира готовится к вероятной войне и имеет множество планов действий на случай любого развития событий. В этом смысле американский генерал ничего нового не сообщил.

Ровно такие же планы наверняка существуют в НАТО и в отношении другого российского форпоста — полуострова Крым, контролирующего все Черное море, а также целого ряда других ключевых в военно-стратегическом отношении регионов РФ.

Бояться не стоит, но быть начеку и принимать адекватные меры необходимо. Поскольку вероятный противник может решиться на военное нападение, как только получит решающее военное преимущество над РФ, или, как минимум, будет уверен, что таковым располагает. Кроме того, дополнительным стимулом для такой агрессии могут стать внутренние проблемы современного Запада, в первую очередь США, признаки нарастания которых сегодня вполне очевидны. В такой ситуации стремление «смахнуть все фигуры с шахматной доски» может стать непреодолимым.

— Во-первых, Калининград — это важная медийная составляющая для Запада. «Калининградская тема» — она на слуху, и американские военные ее постоянно используют, поскольку это форпост России, в котором Запад сейчас видит некую угрозу.

Второй момент: в Калининградской области на постоянной основе размещены «Искандеры» (раньше ведь их там не было, их привозили на учения) — а это аргумент в споре с американцами по противоракетной обороне. Мы им говорили: не развертывайте свои установки ПРО в Восточной Европе, а мы не будем развертывать «Искандеры». Это был наш козырь, от которого они впадали в панику. В итоге спор зашел в тупик, и ракеты были там развернуты.

Ну, и в целом, создание в Калининградской области такой же «крепости» как в Крыму, с такой же мощной межвидовой группировкой — это не прошло для них незамеченным. Только они это используют в свою пользу, говоря, что, мол, они это усилили потому, что Россия угрожает. На самом деле, все было наоборот: мы усилились потому, что устали с ними спорить, убеждать их не перебрасывать силы в Восточную Европу. Ведь там теперь кого только нет, в одной Польше две американской бригады…

«СП»: — А есть ли у американцев средства, чтобы преодолеть нашу ПВО, как бахвалится Харригян?

— Ни одна система не может гарантировать полный перехват вражеских ракет и самолетов, главная задача — перехватить их значительное количество. Если речь идет об единичных атаках, то их перехватят в любом случае.

В любом регионе России — у нас одна из лучших, если не лучшая система ПВО и ПРО в мире — создан контур глубокоэшелонированной обороны, это касается и Калининградской области. Естественно, перехват ведется и на малых, и на средних, и на больших высотах. Все это преодолеть очень сложно.

На что надеются американцы? На высокоточное оружие: ракеты, которые запускаются с самолетов, действующих без захода в зону действия ПВО. То есть, запустить и уйти. Но у нас, помимо ПВО, есть еще и ПРО, которая будет перехватывать ракеты. Понятно, что при массовом ударе, перехват будет значительным, но все перехватить будет проблематично, но в этом случае противник получит ответ другими средствами.

«СП»: — Смогут ли они атаковать из космоса?

— Что касается космоса, они явно ведут разговор к тому, чтобы разрушить еще один договор — о неразмещении ядерного оружия в космосе. А если учитывать современные реалии, речь идет, во-первых, о спутниковой группировке, во-вторых, о размещенных на ближней орбите средствах перехвата. Смысл в том, чтобы сами нанести удар, а нашу «ответку» перехватить в ближнем космосе.

«СП»: — Сможет ли противостоять противнику наш Балтийский флот?

— Что касается моря, то, действительно, эта составляющая усиливается: у американцев есть сильный союзник — Великобритания, есть флоты стран НАТО, хотя о польском флоте пока говорить не приходится. Есть кое-что у датчан, но все это всерьез рассматривать нельзя. Рассматривать можно только американские и британские ВМС.

Я думаю, американский генерал тут просто использует традиционный подход, упоминая все способы нападения: вода, суша, воздух, космос — мол, у нас есть возможности ударить по вам отовсюду.

Конечно, наш флот там небольшой, но вы посмотрите на сам театр военных действий — Балтийское море само по себе небольшое. Значительная часть занята нейтральными странами — Финляндией и Швецией. Часть странами НАТО — страны Прибалтики, Польша, Дания, Германия, ну, еще Норвегия. А значительная часть — это мы. Там береговые силы весьма и весьма серьезные — один Калининградский район многого стоит. У нас в целом западное направление усиливается, и чтобы нанести удар — стоит хорошенько подумать, потому что ответ будет очень серьезным.