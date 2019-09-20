Глава Генштаба рассказал Путину анекдот

В нем говорится о командующем, который был недоволен питанием солдат в столовой и вызвал повара.

"Приходит начпрод — худющий. Он смотрит на него: сам не ешь и людей не кормишь!" — пошутил Герасимов.

Герасимов рассказал Путину анекдот про армейское питание pic.twitter.com/pMdE0Xv7lQ— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 20 сентября 2019 г.

В пятницу президент прибыл на полигон Донгуз в Оренбургской области для наблюдения за основным этапом стратегических командно-штабных учений "Центр-2019", в которых участвуют более 120 тысяч военнослужащих из восьми стран: России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Он также встретился с киргизским президентом Сооронбаем Жээнбековым.