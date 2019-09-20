Глава Генштаба рассказал Путину анекдот 

Глава Генштаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал президенту Владимиру Путину анекдот про армейское питание.
В нем говорится о командующем, который был недоволен питанием солдат в столовой и вызвал повара.
"Приходит начпрод — худющий. Он смотрит на него: сам не ешь и людей не кормишь!" — пошутил Герасимов.
Герасимов рассказал Путину анекдот про армейское питание pic.twitter.com/pMdE0Xv7lQ— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 20 сентября 2019 г.
В пятницу президент прибыл на полигон Донгуз в Оренбургской области для наблюдения за основным этапом стратегических командно-штабных учений "Центр-2019", в которых участвуют более 120 тысяч военнослужащих из восьми стран: России, Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Он также встретился с киргизским президентом Сооронбаем Жээнбековым.
Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ поблагодарил главу российского военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу за приглашение и дал высокую оценку организации учений. Он рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин лично принял решение об участии китайского военного контингента в "Центре-2019".