Путин доволен учениями «Центр-2019»

Путин остался доволен учениями «Центр-2019»

Президент Владимир Путин остался удовлетворен активной фазой учений «Центр-2019», за которой он наблюдал на полигоне Донгуз, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

«Очень позитивно отреагировал», — передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Он пояснил, что главе государства в режиме онлайн докладывалось о том, что происходило в ходе маневров.

Путин также поблагодарил командование учений «Центр-2019».

«Учения прошли планово, все цели учений достигнуты… Верховный (главнокомандующий) доволен», — сообщил замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

Напомним, ранее в пятницу Путин на встрече со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым назвал важным участие военнослужащих этой страны в учениях «Центр-2019».