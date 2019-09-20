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Путин остался доволен учениями «Центр-2019» 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Путин доволен учениями «Центр-2019»
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин остался удовлетворен активной фазой учений «Центр-2019», за которой он наблюдал на полигоне Донгуз, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Очень позитивно отреагировал», — передает ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.
Он пояснил, что главе государства в режиме онлайн докладывалось о том, что происходило в ходе маневров.
Путин также поблагодарил командование учений «Центр-2019».
«Учения прошли планово, все цели учений достигнуты… Верховный (главнокомандующий) доволен», — сообщил замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров.
Напомним, ранее в пятницу Путин на встрече со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым назвал важным участие военнослужащих этой страны в учениях «Центр-2019».
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Армия , Политика , Юнусбек Евкуров , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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