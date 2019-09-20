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В Минобороны придумали эффективный способ борьбы с уклонистами 

Lenta.ru + ещё 9 2 часа назад
В армию России будут забирать без прописки
Фото: РИА Новости
Минобороны разработало поправки в положение о воинском учете, которые позволят военкоматам брать на учет юношей, живущих не по месту прописки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на текст поправок и источники в министерстве.
Сейчас в правилах воинского учета прописано, что он ведется по месту жительства или постоянному месту пребывания человека. Это положение решили дополнить формулировкой «в том числе не подтвержденным регистрацией».
«Фактически проживающих» будут выявлять по месту их работы или учебы — учреждения и организации обяжут сообщать о потенциальных призывниках в комиссариаты. Издание пишет, что такая мера искоренит основной способ уклонения от армии, а также облегчит поступление в военный вуз и на службу по контракту тем, у кого проблемы с регистрацией.
Ориентировочно поправки вступят в силу в конце 2019 года.
В мае правительственная комиссия одобрила инициативу увеличить штрафы за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины, а также за несвоевременное сообщение об изменении семейного статуса, места жительства, работы или учебы.
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Комментарии2
Армия , Министерство обороны
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