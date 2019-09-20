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США задумали атаку на Калининград 

Рамблер 18 минут назад
США распланировали прорыв противовоздушной обороны Калининграда. Об этом, как сообщает Breaking Defense, заявил главнокомандующий Военно-воздушными силами США в Европе и Африке Джеффри Харригэн.
«У нас есть план», — подчеркнул генерал, призвав не сомневаться в его словах.
Он заявил, что соответствующие планы обдумываются постоянно, необходимые для этого маневры отрабатываются и будут приведены в действие в случае необходимости — российской агрессии из Калининграда.
Харригэн заверил, что ответ на агрессию со стороны России будет быстрым, эффективным и всесторонним, однако не уточнил, в чем именно он будет заключаться.
В апреле National Interest сообщил, что американские ВВС отрабатывали ядерные атаки по Калининграду. Якобы в марте бомбардировщики Б-52, размещенные на авиабазе «Фэрфорд» в Великобритании, вместе с истребителям F-16 сымитировали атаку на российский город.
Собеседники издания среди военных экспертов интерпретировали учения как демонстрацию вооруженными силами США своих стратегических возможностей.
Комментарии130
Армия , Видео , Войска , Оружие , Калининград , США
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