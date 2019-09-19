Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: истребитель потерял в небе над Германией два подвесных бака 

ТАСС + ещё 2 48 минут назад
Истребитель потерял над Германией подвесные баки
Фото: Wikimedia Commons
Истребитель-бомбардировщик Tornado ВВС Германии, находясь в небе над землей Шлезвиг-Гольштейн, потерял два подвесных топливных бака. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на представителя военно-воздушных сил ФРГ.
Как отмечается, на момент ЧП баки уже были пусты, без топлива. Один из них упал и был обнаружен в поле в районе Восточный Гольштейн на севере Германии. Другой пока не нашли. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Tornado возвращался на авиабазу Шлезвиг в коммуне Ягель с учений. Причина, по которой самолет потерял баки, пока неизвестна.
Как ожидается, срок эксплуатации состоящих на вооружении у Бундесвера Tornado истекает в 2025 году. В настоящее время ВВС ФРГ располагают примерно 85 Tornado. При этом правительство ФРГ пока не хочет полностью отказываться от Tornado, способных нести ядерные снаряды.
Реконструкция первого этажа стала адом для жителей дома
ТАСС: последние новости
СМИ: в Красном море перехвачена заминированная лодка, запущенная хуситами СМИ: в Красном море перехвачена заминированная лодка, запущенная хуситами Экспедиция Северного флота повторила маршруты первопроходцев Земли Франца-Иосифа Экспедиция Северного флота повторила маршруты первопроходцев Земли Франца-Иосифа В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
Армия , Катастрофы , Оружие , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему США не защитили Саудовскую Аравию
Почему США не защитили Саудовскую Аравию
«Реальные санкции»: Украина призвала развалить Россию
«Реальные санкции»: Украина призвала развалить Россию69
Россия сделала заявление о войне в Сирии
Россия сделала заявление о войне в Сирии15
Против организатора концерта «Ленинграда» завели дело
Против организатора концерта «Ленинграда» завели дело10
Умер актер Шарль Жерар
Умер актер Шарль Жерар4
Видео
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Мощный взрыв прогремел в Луганске
00:42
Мощный взрыв прогремел в Луганске
Происшествия Катастрофы
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
04:48
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
Наука и техника Технологии
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Украина выдвинула России новые требования
02:44
Украина выдвинула России новые требования
В мире Украина
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
00:58
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение