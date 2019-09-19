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Путин: оружие Калашникова будет служить России многие десятилетия 

ТАСС 1 час назад
Путин оценил значение оружия Калашникова для России
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин уверен, что вооружения, созданные выдающимся конструктором Михаилом Калашниковым, еще долгие годы будут служить стране. Глава государства уверен, что отечественная школа стрелкового оружия останется лидером в мире.
Выступая на Всероссийском форуме оружейников, Путин напомнил об отмечаемом в этом году вековом юбилее со дня рождения Калашникова.
"Мы всегда будем чтить память этого легендарного конструктора, народного самородка, настоящего патриота Отечества", — заверил президент.
Он убежден:
"Созданные Калашниковым вооружения и в будущем еще многие десятилетия будут надежно служить России, нашим солдатам и офицерам, а отечественная, блестящая школа стрелкового оружия, в которую он вложил свои силы, сохранит лидирующую позицию в мире и прирастет новыми молодыми талантами".
Глава государства поздравил российских оружейников с отмечаемым сегодня профессиональным праздником. Он произнес слова благодарности ветеранам, всем, кто закладывал славные традиции отрасли, "создавал вооружения и технику, ставшие символом мощи армии, ее побед, ее благородной и высокой миссии защищать Россию".
По его мнению, среди плеяды оружейников, которыми гордится страна, особое место принадлежит Калашникову.
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Комментарии
Армия , Оружие , Михаил Калашников , Владимир Путин
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