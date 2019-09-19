Трамп допустил военное решение конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News допустил военный сценарий в разворачивающимся конфликте с Ираном после атаки на саудовские НПЗ.

На вопрос журналиста зачем президент пишет в Twitter, что США «в боевой готовности», если не хочет войны, Трамп отметил, что ситуация с Ираном пока очень неопределенная.

«Посмотрим, что произойдет. Многое может случиться. Если мы придем к мирному решению — это замечательно. Возможно, этого не будет», — сказал он.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщал, что Вашингтон планирует создать антииранскую коалицию в ООН под предлогом причастности Исламской республики к атаке на нефтеперерабатывающие заводы саудовской компании Saudi Aramco.

Отмечалось, что президент США Дональд Трамп выступает против военного удара по Ирану, но если сама Саудовская Аравия начнет предпринимать какие-либо действия, наносящие ущерб интересам Ирана, то Вашингтон выступит на ее стороне.