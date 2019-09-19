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Трамп допустил военное решение конфликта с Ираном 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
Трамп допустил военное решение конфликта с Ираном
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News допустил военный сценарий в разворачивающимся конфликте с Ираном после атаки на саудовские НПЗ.
На вопрос журналиста зачем президент пишет в Twitter, что США «в боевой готовности», если не хочет войны, Трамп отметил, что ситуация с Ираном пока очень неопределенная.
«Посмотрим, что произойдет. Многое может случиться. Если мы придем к мирному решению — это замечательно. Возможно, этого не будет», — сказал он.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщал, что Вашингтон планирует создать антииранскую коалицию в ООН под предлогом причастности Исламской республики к атаке на нефтеперерабатывающие заводы саудовской компании Saudi Aramco.
Отмечалось, что президент США Дональд Трамп выступает против военного удара по Ирану, но если сама Саудовская Аравия начнет предпринимать какие-либо действия, наносящие ущерб интересам Ирана, то Вашингтон выступит на ее стороне.
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Комментарии
Армия , США , Дональд Трамп , ООН , Fox News , Wall Street Journal , Иран
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