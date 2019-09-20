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В Москве установили монумент палубному истребителю Су-33 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Монумент истребителю Су-33 установили в Москве
Фото: РИА Новости
Монумент серийного самолета Су-33 установлен в Москве на территории "ОКБ Сухого". Мероприятие приурочено к юбилейным торжествам, посвященным 80-летию со дня образования "ОКБ Сухого" (сегодня входит в ПАО "ОАК"), сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
"В открытии приняли участие создатели самолета, ветераны, руководство и летчики-испытатели "ОКБ Сухого", а также Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Пугачев, который первым в истории отечественной авиации и Военно-морского флота 1 ноября 1989 года посадил истребитель Су-33 на палубу авианесущего крейсера", — говорится в сообщении.
Специалисты московского "ОКБ Сухого" разработали около сотни типов самолетов, установили 50 мировых рекордов, собрали свыше 10 тыс. серийных экземпляров истребителей, напомнил глава департамента Александр Прохоров.
"Монумент истребителя Су-33 займет достойное место в экспозиции моделей легендарных самолетов, созданных конструкторами столичного бюро имени Павла Осиповича Сухого", — привела пресс-служба слова Прохорова.
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Армия , Оружие , Александр Прохоров , Виктор Пугачев , Сухой , ОАК , Москва
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