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Источник: средства ПВО США не готовы к отражению удара в реальной боевой обстановке 

ТК «Звезда» + ещё 2 19 минут назад
ПВО США признали неготовыми к отражению атак
Фото: army.mil
Благодаря США в северной части Саудовской Аравии была развернута мощнейшая система ПВО в регионе, но она не справилась с поставленной задачей.
Американские системы ПВО, поставленные Саудовской Аравии показали свою беспомощность в ходе удара БПЛА по объектам топливно-энергетического комплекса Саудовской Аравии. Об этом «Звезде» заявил высокопоставленный собеседник в Минобороны России.
По словам собеседника «Звезды», система ПВО, имеющая сплошное радиолокационное поле., включает 88 пусковых установок американских зенитных ракетных комплексов «PATRIOT». Из них — 36 имеют модификацию PAC–2 и еще 52 — новейшие PAC-3. Кроме того, прямо сейчас в Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии находятся еще 3 эсминца УРО американских ВМС, оснащенные системой ПРО «Aegis» и имеющие на вооружении 100 ракет модификации «SM-2».
«Возникает вопрос, как такая действительно мощная система ПВО могла пропустить десятки беспилотников и крылатых ракет? Причина здесь может быть только одна: разрекламированные американцами ЗРК «PATRIOT» и «AEGIS» не соответствуют заявляемым характеристикам, — у них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами. Они попросту не готовы к отражению массированного применения противником средств воздушного нападения в реальной боевой обстановке», — сказал собеседник «Звезды».
При этом собеседник «Звезды» отметил, что оправдания госсекретаря США Майка Помпео о том, что системы ПВО по всему миру демонстрируют противоречивый результат можно принять только в том случае, если бы речь шла об одном комплексе, но не об эшелонированной системе ПВО.
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Комментарии
Армия , Оружие , Министерство обороны , Саудовская Аравия , США
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