Российская армия освоила новый вид наступления

На учениях «Центр» под Оренбургом , за которыми наблюдал Путин, вооруженные силы продемонстрировали новую тактику ведения боя против современного противника. Кроме того, впервые был применен опыт, приобретенный армией в Сирии . Специалисты оценили это как новое слово в военной науке.

Более двух тысяч десантников и 200 единиц бронетехники провели в пятницу одновременную высадку в ходе розыгрыша основного этапа стратегических учений «Центр-2019», сообщило в пятницу Минобороны . В единовременном десантировании впервые в полном составе со штатным вооружением и военной техникой участвовал личный состав парашютно-десантного полка из Иваново.

Как подчеркивает телеканал «Звезда», это был самый масштабный десант живой силы и бронетехники в истории российской армии. В операции участвовал 71 самолет Ил-76. Десантники высадились в тыл условного противника, нанесли удар во фланг его ударной группировки, захватив полевой аэродром и окружив важные объекты.

«Главная особенность учений в Донгузе в том, что вооруженные силы окончательно обкатали новую тактику, которая возникла в последние годы, — сказал по этому поводу военный эксперт Владислав Шурыгин. — Она заточена под одно из новейших формирований — отдельную десантно-штурмовую бригаду. Это было в какой-то мере презентацией».

Эта бригада демонстрирует, что называется, «вертикальный бой» — высаживается с вертолетов и работает по современному высокотехнологическому противнику при поддержке ударной авиации, пояснил собеседник газете ВЗГЛЯД. По его мнению, такой «объемный тип» наступления — это очень серьезный шаг вперед.

«Последний раз похожая высадка, хотя и не в таком масштабе, проводилась в Таджикистане на границе с Афганистаном.

Это была наглядная демонстрация возможностей наших вооруженных сил, в том числе и десантников», — сказал Козюлин газете ВЗГЛЯД.

Эксперт отметил: если в прошлом подобные маневры проводились на границах с соседними странами, то сейчас — в центре России, что можно расценивать как презентацию новой тактики, — причем, внутреннюю презентацию, не рассчитанную на потенциального противника.

«Я бы расценивал эти маневры в Донгузе, скорее, как хорошую армейскую выучку, нежели как посыл Западу», — подчеркнул эксперт.

Напомним, последний раз массовый десант ВДВ проводился на учениях России и Таджикистана в марте 2017 года, но он был столь многочисленным, как в Донгузе. В маневрах на полигоне Харбмайдон, что в 15 км от границы с Афганистаном, в общей сложности было задействовано более двух тысяч военных и около 700 единиц техники.

Стоит отметить, что в Донгузе также была применена новая методика ведения боя «артиллерийская карусель» (его главная особенность — возможность уйти в тыл для перезарядки в то время, пока другие части продолжают обстрел позиций противника). Кроме того, впервые был дан залп силами четырех рот, вооруженных тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Солнцепек».

Особенностью «Центра-2019» стала и отработка опыта, приобретенного нашими офицерами на войне в Сирии. Так, например, российские военные впервые применили зенитных пушечно-ракетные комплексы «Тунгуска» по наземным целям условного противника.

«Ведение боя с наземными подразделениями условного противника штатным вооружением расчеты противовоздушной обороны отработали впервые», — сообщила пресс-служба Минобороны.

Она добавила, что сирийские войска в боях часто вели огонь из зенитных установок по живой силе и технике боевиков — для поддержки наступающей пехоты. По сценарию учений, «кочующие экипажи „Тунгусок“ вели радиолокационный поиск и сопровождение целей», а их задачей было охранять более важный объект — ракетные комплексы «Искандер-М».

«По замыслу одного из эпизодов учения группы условного противника на автомобилях повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами и на мотоциклах прорвали боевое охранение района пусковых позиций «Искандер-М», — пояснили в Минобороны.

В итоге расчеты «Тунгусок» уничтожили наступающие группы условного противника огнем двуствольных автоматических пушек калибра 30 мм на подступах к «Искандерам».

В отличие от маневров, в реальном бою зенитные пушечно-ракетные комплексы по наземным целям давно применяются, пояснил газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России, полковник Сергей Хатылев

«Советский станковый крупнокалиберный пулемет ДШК, изначально предназначался в основном для уничтожения маловысотных целей. Он широко используется в современных конфликтах низкой интенсивности против наземных мишеней. Ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска» также часто «работал» таким образом в Афганистане», — сообщил эксперт.

«Сейчас фактически все средства ПВО — пушечно-ракетные комплексы, зенитные ракетные комплексы и системы могут поражать и наземные цели. Знаменитые С-300 и С-400 также могут стрелять по наземным и надводным целям. Такие стрельбы отрабатываются в штатном порядке. Но учитывая опыт конфликта в Сирии, сейчас Минобороны уделяет этому пристальное внимание», — добавил Хатылев.

«Аналог «Тунгуски» — это зенитные самоходные установки «Шилка», которые работали точно также не только в Сирии, но и в ряде других локальных конфликтов, например, в Чечне. В Афганистане, где они были весьма эффективны, боевики называли эти установки «шайтан-арба», — добавляет Шурыгин.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на учениях в Донгузе впервые свыше 50 российских и китайских истребителей нанесли удар по условному противнику. При этом системы наведения позволили самолетам применить ракетно-бомбовое вооружение, не входя в зону поражения средств ПВО. Ранее из Китая в Оренбургскую область прибыли истребители Shenyang J-11 и бомбардировщики Xian JH-7А. Всего в «Центре-2019» принимают участие порядка 128 тысяч военных, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения, уточняет ТАСС.