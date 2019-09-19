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Американский военный самолёт несколько часов провёл в небе над Россией 

News.ru 44 минуты назад
Самолет ВВС США много часов провел в небе над Россией
Фото: Reuters
Принадлежащий ВВС США самолёт OC-135B несколько часов кружил над территорией России в рамках Договора по открытому небу.
Согласно данным мониторинговых ресурсов, американский OC-135B взлетел с подмосковного аэродрома Кубинка и совершил многочасовой полёт над Южным Уралом.
Кроме того, с 16 по 19 сентября наблюдательный полёт в небе над Россией проведёт Румыния.
При этом российский самолёт совершит облёт территории Бельгии, сообщает «Интерфакс».
Ранее News.ru писал о том, что наблюдательный полёт российских военных состоялся 19 августа, в то же время ВВС США пролетели над Россией в рамках реализации Международного договора по открытому небу.
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Армия , Войска , Оружие , Интерфакс , США
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