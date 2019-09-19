Американский генерал заявил о «потере превосходства» НАТО над Россией

По словам генерала, министры оборон стран Североатлантического альянса признают, что Россия является конкурентом в военной сфере, а преимущества НАТО перед ней сошли на нет, поэтому в мае главы оборонных ведомств приняли новую стратегию альянса.

Он добавил, что на прошедшей с 13 по 15 сентября встрече министров обороны стран Североатлантического альянса обсуждали общую концепцию НАТО по обороне и сдерживанию и основополагающую концепцию операций альянса.

"Мы вносим согласованность в планирование внутри НАТО и предпринимаем совместные усилия для наращивания военного потенциала", — сказал он.

В конце мая военный комитет НАТО принял новую стратегию альянса, положения которой не стали раскрывать. В информационных материалах НАТО сообщалось, что стратегия направлена на "адаптацию Североатлантического альянса ко все более сложным вызовам безопасности", а также на определение параметров "эффективного сдерживания и обороны", процесса принятия решений, будущих планов, обеспечения "согласованности общих усилий".