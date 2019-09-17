Польша готовит армию партизан против России

Польша решила создать армию партизан для защиты от России

Польша собирается задействовать армию партизан в случае войны с Россией. К 2024 году полувоенная структура будет насчитывать 53 тыс. добровольцев, предполагается, что это позволит укрепить защиту и потенциал польской армии, заявил министр обороны Мариуш Блащак, пишет издание Bild.

Автор материала Дирк Мюллер-Тедеран утверждает, что если «русские действительно придут», Варшава будет их сдерживать при помощи всех доступных ей средств: истребителями, ракетами, вертолетами и новыми транспортными самолетами, кроме того, страна собирается создать своего рода партизанскую армию, сообщает «ИноТВ» со ссылкой на статью.

Однако эксперты полагают, что в такой армии «солдаты по совместительству» будут выступать в роли «пушечного мяса». При этом Польша собирается отправить около сотни партизан в США, где они пройдут курсы по обучению «тактике ведения партизанских и асимметричных боевых действий». После этого солдаты возобновят службу в так называемых войсках территориальной обороны.

Издание отмечает, что этот род войск был создан после прихода к власти партии «Право и справедливость», члены которой уверены, что это «логичный ответ на российскую угрозу». К 2024 году в рядах подразделения должны служить 53 тыс. человек.

«Это один из элементов оборонительных возможностей и потенциала устрашения польской армии», — приводит Bild слова министра обороны Мариуша Блащака.

Польша потратит на это большие средства, утверждает автор статьи. В 2018 году войска территориальной обороны обошлись стране в сумму 250 млн евро. В случае военных действий это подразделение будет тесно сотрудничать с регулярными войсками. В мирное время партизаны будут бороться с другими угрозами, в частности против попыток дестабилизации ситуации в государстве и кампаний по дезинформации.

По мнению военного эксперта Чарли Гао, Польша в бою «не проявит себя слабаком». Польские власти продолжают повышать оборонные расходы, реформировать армию и закупать американскую военную технику. Министерство обороны страны намерено закупить пять американских военно-транспортных самолётов C-130H. Каждый из них стоит 30,1 млн долларов, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin и 32 истребителя F-35. На закупку американских самолетов Варшава потратит около 6,5 млрд долларов.

Ранее эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, какую роль будет играть Польша в случае войны НАТО с Россией.