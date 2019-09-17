Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Польша решила создать армию партизан для защиты от России 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Польша готовит армию партизан против России
Фото: Reuters
Польша собирается задействовать армию партизан в случае войны с Россией. К 2024 году полувоенная структура будет насчитывать 53 тыс. добровольцев, предполагается, что это позволит укрепить защиту и потенциал польской армии, заявил министр обороны Мариуш Блащак, пишет издание Bild.
Польша «ополчилась» на Россию
Автор материала Дирк Мюллер-Тедеран утверждает, что если «русские действительно придут», Варшава будет их сдерживать при помощи всех доступных ей средств: истребителями, ракетами, вертолетами и новыми транспортными самолетами, кроме того, страна собирается создать своего рода партизанскую армию, сообщает «ИноТВ» со ссылкой на статью.
Однако эксперты полагают, что в такой армии «солдаты по совместительству» будут выступать в роли «пушечного мяса». При этом Польша собирается отправить около сотни партизан в США, где они пройдут курсы по обучению «тактике ведения партизанских и асимметричных боевых действий». После этого солдаты возобновят службу в так называемых войсках территориальной обороны.
Издание отмечает, что этот род войск был создан после прихода к власти партии «Право и справедливость», члены которой уверены, что это «логичный ответ на российскую угрозу». К 2024 году в рядах подразделения должны служить 53 тыс. человек.
«Это один из элементов оборонительных возможностей и потенциала устрашения польской армии», — приводит Bild слова министра обороны Мариуша Блащака.
Польша потратит на это большие средства, утверждает автор статьи. В 2018 году войска территориальной обороны обошлись стране в сумму 250 млн евро. В случае военных действий это подразделение будет тесно сотрудничать с регулярными войсками. В мирное время партизаны будут бороться с другими угрозами, в частности против попыток дестабилизации ситуации в государстве и кампаний по дезинформации.
По мнению военного эксперта Чарли Гао, Польша в бою «не проявит себя слабаком». Польские власти продолжают повышать оборонные расходы, реформировать армию и закупать американскую военную технику. Министерство обороны страны намерено закупить пять американских военно-транспортных самолётов C-130H. Каждый из них стоит 30,1 млн долларов, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin и 32 истребителя F-35. На закупку американских самолетов Варшава потратит около 6,5 млрд долларов.
Ранее эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, какую роль будет играть Польша в случае войны НАТО с Россией.
Пользователи Сети утверждают, что нашли в соли стекло
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Американские ученые смоделировали последствия ядерной войны между Россией и США Американские ученые смоделировали последствия ядерной войны между Россией и США ВМС США подтвердили подлинность ролика с неопознанными объектами в небе ВМС США подтвердили подлинность ролика с неопознанными объектами в небе Минобороны заявило о сопровождении Ту-160 над Балтикой самолетами пяти стран Минобороны заявило о сопровождении Ту-160 над Балтикой самолетами пяти стран
Комментарии10
Армия , Варшава , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Решена судьба Донбасса
Пока вы не уснули: Решена судьба Донбасса39
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео129
Чиновницу в «шоколаде» посоветовали не увольнять
Чиновницу в «шоколаде» посоветовали не увольнять32
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море118
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР51
Видео
Нарусову шокировала свадьба Собчак
03:07
Нарусову шокировала свадьба Собчак
Шоу-бизнес
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
00:36
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
Политика Происшествия
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
00:36
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
В мире Армия
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
02:35
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
В мире Политика
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
04:18
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
Армия
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
01:21
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
Шоу-бизнес
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
07:10
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
Общество
Робот Федор замолчал
00:29
Робот Федор замолчал
Наука и техника Технологии
Переименование Крыма взбесит Украину
02:01
Переименование Крыма взбесит Украину
Политика Общество
Лукашенко предложил США урегулировать конфликт в Донбассе
01:26
Лукашенко предложил США урегулировать конфликт в Донбассе
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение