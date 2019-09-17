ВВС Бельгии впервые перехватили самолеты РФ

ВВС Бельгии заявили, что сопровождали во вторник российские Ту-160 и Су-27 в Прибалтике

Бельгийские ВВС, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, поднимали во вторник в воздух свои истребители для сопровождения российских самолетов Ту-160 и Су-27. Об этом сообщила пресс-служба ВВС королевства в Twitter.

"Сегодня два F-16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Tу-160 и два российских Су-27 в небе над Балтийским морем", — заявила пресс-служба ВВС, опубликовав фотографию с изображением Ту-160 в воздухе. Today two @BeAirForce #F16 of #NATO's #BAP mission intercepted two Russian #TU160 Blackjack and two Russian #SU27 Flanker above the Baltic Sea. It was the first scramble for the Belgian detachment which is safeguarding the Baltic airspace since the 3th of september. #WeareNATO pic.twitter.com/WK91ZvVTzU— Belgian Air Force🇧🇪 (@BeAirForce) 17 сентября 2019 г.

Пресс-служба подчеркнула, что это была первая подобная операция ВВС Бельгии, которые "охраняют воздушное пространство Балтии с 3 сентября".

Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран — членов альянса базируется в Зокняй. С апреля 2014 года другую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии.