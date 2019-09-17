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ВМС США подтвердили подлинность ролика с НЛО 

Рамблер + ещё 4 10 минут назад
ВМС США признали подлинность появившегося в Сети видео с неопознанными летающими объектами, которые были сняты американскими пилотами.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Popular Mechanics, американские военные назвали запечатленные объекты «необъяснимыми воздушными явлениями». Такую характеристику ВМС дают всем неопознанным или незарегистрированным летательным аппаратам, зафиксированным в зоне ответственности различных военных объектов.
Видеоролики, опубликованные в интернете, были сняты в 2004 и 2015 годах. На них неопознанные объекты выполняют сложные маневры, на которые неспособна современная техника.
Армия , Видео , Катастрофы , РИА Новости , США
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