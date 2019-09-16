Убийца авианосцев защитит морские рубежи 

Ракету «Оникс», которую несет на своем борту новый российский комплекс береговой обороны, получивший название «Бастион», на Западе прозвали «убийцей авианосцев».
Из 60 933 километров границ России 38 808 километров — морские рубежи. В 1941–1945 годах фашисты не смогли высадить на наши берега ни одного морского десанта. Им не позволили этого сделать советский военный флот и войска береговой обороны. И сегодня без спроса к побережью России не подойдет ни один чужой корабль. Его гарантированно потопят.
Мобилен и «глазаст»
На заседании Коллегии Минобороны России 21 августа 2019 года глава военного ведомства страны генерал армии Сергей Шойгу сказал, что военно-политическая обстановка на Западном стратегическом направлении напряженная и характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией. «Для нейтрализации возникающих угроз мы реализуем комплекс мер», — сказал Сергей Шойгу. Среди них было названо и усиление береговых войск.
Первая линия нашей береговой обороны — противокорабельные ракетные комплексы (ПКРК) четвертого поколения «Бастион». Они предназначены для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и других объектов на побережье. Массированный удар по корабельным группировкам противника, если кто-то сунется к нам с войной, они способны нанести на дальности около 500 километров.
«Бастион» — комплекс мобильный, он может быть развернут в любой точке побережья в предельно короткие сроки, а после ракетного залпа быстро покинуть позицию, чтобы не попасть под возможный ответный огонь врага. Цели в море новый ПКРК способен находить сам: для этого в его состав входит мощная радиолокационная станция. Но также аппаратура комплекса способна интегрироваться в систему целеуказания, обеспечиваемую информацией с космических аппаратов военного назначения. Но главное преимущество «Бастиона» — его ракета.
Практически абсолютное оружие
Ракета «Оникс» на скорости 2600 км/ч несет на борту боевую часть весом в 220 кг. В полете она способна активно маневрировать. На маршевом участке полета «Оникс» летит на высоте, недосягаемой для средств противовоздушной и противоракетной обороны, а перед назначенной целью снижается до сверхмалых высот. Опять средства ПВО и ПРО российскую ракету не «видят»! Но и это еще не все ее достоинства: захватившая объект поражения ракета на ходу «переговаривается» электронными импульсами с «подругами», выпущенными позже. Мол, «вижу цель, полетели вместе». И они летят — стаей. Фактически это высокоточное оружие превращается в оружие абсолютное. Удар их страшен. Две ракеты «Оникс», первая из которых донаводит в полете вторую, гарантированно уничтожают любой крейсер или эсминец, пусть даже и оснащенный защитой самого современного уровня. Десяток-другой таких ракет — на дно пойдет авианосец…
Сегодня средств противодействия российским «Ониксам» на военных флотах промышленно развитых государств нет. Даже новейшие корабельные системы ПВО ВМС США AEGIS их перехватить не способны.
Дыр в обороне нет
Комплексы «Бастион» начали поступать на вооружение войск береговой обороны России в 2015 году. Сейчас они имеются уже на всех наших военных флотах. Как сообщили «ВМ» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, к 2021 году все части береговой обороны будут полностью перевооружены с устаревших ПКРК «Редут» и «Рубеж» на новые комплексы «Бал» и «Бастион».
КСТАТИ
Предназначенные для поражения боевых кораблей противника сверхзвуковые ракеты «Оникс» продемонстрировали уникальную боевую универсальность в ходе операции в Сирии. 15 ноября 2016 года корабли Средиземноморской группировки Военно-Морского флота России ударили «Ониксами» по наземным объектам террористов. Все назначенные цели были уничтожены на суше не хуже, чем на море — с высокой точностью.