Россия и Турция обсуждают новые поставки вооружений

Путин напомнил, что между Москвой Анкарой уже заключен контракт по российским зенитным ракетным комплексам С-400.

Россия и Хасаном Роухани. Турция ведут переговоры по новейшим перспективным вооружениям. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции по результатам трехсторонней встречи с турецким и иранским коллегами Реджепом Эрдоганом

Путин напомнил, что между Москвой и Анкарой уже заключен контракт по российским зенитным ракетным комплексам С-400. Недавно Россия завершила второй этап поставок.

По итогам Путин назвал совместную работу сторон в военно-технической сфере успешной.