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Россия и Турция обсуждают новые поставки вооружений 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Россия и Турция обсуждают новые поставки вооружений
Фото: Минобороны России
Путин напомнил, что между Москвой и Анкарой уже заключен контракт по российским зенитным ракетным комплексам С-400.
Россия и Турция ведут переговоры по новейшим перспективным вооружениям. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время пресс-конференции по результатам трехсторонней встречи с турецким и иранским коллегами Реджепом Эрдоганом и Хасаном Роухани.
Путин напомнил, что между Москвой и Анкарой уже заключен контракт по российским зенитным ракетным комплексам С-400. Недавно Россия завершила второй этап поставок.
По итогам Путин назвал совместную работу сторон в военно-технической сфере успешной.
Турецкий лидер уже посетил авиасалон МАКС-2019 вместе с Путиным. По словам Эрдогана, Турция заинтересовалась Су-35 и Су-57. Сейчас стороны ведут переговоры о поставках российских истребителей, пишет РИА Новости.
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Армия , Оружие , Хасан Роухани , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Авиационно-космический салон МАКС , РИА Новости , Анкара , Москва , Турция
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