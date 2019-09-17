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Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет 

Суть событий + ещё 3 35 минут назад
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва продолжает "разрабатывать и развертывать" новые ракеты, запрещенные ранее ДРСМД.
"Проблема заключается в том, что несколько лет назад Россия приступила к разработке и размещению в Европе ракет средней дальности, обладающих ядерным потенциалом”, — сказал генсек альянса, добавив, что эти ракеты мобильны и их трудно обнаружить, поскольку они снижают время предупреждения о любом применении ядерного оружия.
Россия пригрозила ответом в случае развертывания США средств доставки ракет
По его словам, все страны-участницы НАТО поддержали США, когда они объявили, что расторгнут договор в одностороннем порядке, если РФ "не вернется к его соблюдению".
"Но Россия не вернулась к соблюдению, они продолжают разрабатывать и развертывать эти новые вооружения”, — подчеркнул Столтенберг, сославшись на "независимые разведданные".
Ранее российское Минобороны заявило, что Россия не испытывала и не имеет на вооружении ракет, запрещенных ДРСМД, в отличие от США. Кроме того, Москва не планирует их развертывание «ни в Европе, ни в других странах мира», пока там не подобное вооружение американского производства.
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Комментарии43
Армия , Видео , Войска , Оружие , Политика , США
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