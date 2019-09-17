Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва продолжает "разрабатывать и развертывать" новые ракеты, запрещенные ранее ДРСМД.

"Проблема заключается в том, что несколько лет назад Россия приступила к разработке и размещению в Европе ракет средней дальности, обладающих ядерным потенциалом”, — сказал генсек альянса, добавив, что эти ракеты мобильны и их трудно обнаружить, поскольку они снижают время предупреждения о любом применении ядерного оружия.

По его словам, все страны-участницы НАТО поддержали США, когда они объявили, что расторгнут договор в одностороннем порядке, если РФ "не вернется к его соблюдению".

"Но Россия не вернулась к соблюдению, они продолжают разрабатывать и развертывать эти новые вооружения”, — подчеркнул Столтенберг, сославшись на "независимые разведданные".

Ранее российское Минобороны заявило, что Россия не испытывала и не имеет на вооружении ракет, запрещенных ДРСМД, в отличие от США. Кроме того, Москва не планирует их развертывание «ни в Европе, ни в других странах мира», пока там не подобное вооружение американского производства.