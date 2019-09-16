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C-500 «Прометей» подготовили к выпуску 

Lenta.ru 1 час назад
C-500 «Прометей» подготовили к выпуску
Фото: mil.ru
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 пустят в серийное производство в 2020 году. Об этом в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.
Он опроверг слухи о продаже С-500 в ближайшие пять лет. По его словам, одной из причин отказа производить эти ЗРК на экспорт стало то, что С-400 пользуются большим спросом. В свою очередь некоторые элементы С-400 планируется производить в Турции и Индии.
«Я думаю, серийный выпуск будет через год. Потом в первую очередь надо обеспечить свою армию и только после этого уже производить на экспорт», — ответил Чемезов на вопрос о сроках производства и продажи С-500 другим странам.
Согласно имеющимся данным, С-500 «Прометей» отличается радиусом поражения 600 километров, способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, передвигающихся со скоростью до семи километров в секунду, и сможет перехватывать боевые блоки на гиперзвуковых скоростях.
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Комментарии
Армия , Оружие , Григорий Березкин , Сергей Чемезов , Ростех , РБК
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