C-500 «Прометей» подготовили к выпуску

Он опроверг слухи о продаже С-500 в ближайшие пять лет. По его словам, одной из причин отказа производить эти ЗРК на экспорт стало то, что С-400 пользуются большим спросом. В свою очередь некоторые элементы С-400 планируется производить в Турции и Индии.

«Я думаю, серийный выпуск будет через год. Потом в первую очередь надо обеспечить свою армию и только после этого уже производить на экспорт», — ответил Чемезов на вопрос о сроках производства и продажи С-500 другим странам.

Согласно имеющимся данным, С-500 «Прометей» отличается радиусом поражения 600 километров, способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, передвигающихся со скоростью до семи километров в секунду, и сможет перехватывать боевые блоки на гиперзвуковых скоростях.