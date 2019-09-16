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СМИ: российская разведка в 2010-2011 годах получила доступ к системам связи ФБР 

ТАСС 1 час назад
Российская разведка получила доступ к системам связи ФБР
Фото: Reuters
Российские разведывательные службы во время пребывания у власти в США президента Барака Обамы смогли получить несанкционированный доступ к ряду систем связи сотрудников ФБР на американской территории. С таким утверждением выступил в понедельник интернет-портал Yahoo.
По версии его источников из числа бывших и действующих сотрудников разведывательных служб США, российская сторона провела эту операцию предположительно в 2010-2011 годах. Американские власти смогли в полной мере оценить объемы нанесенного ущерба в 2012 году. Они не исключили, что РФ могла получить информацию, нужную для проведения операции, от некоего информатора в США.
Согласно приведенным в публикации утверждениям, разведслужбам РФ удалось расшифровать некоторые сигналы и сообщения, которыми обменивались по радио сотрудники ФБР. В обязанности данных сотрудников в частности входило выявление российских разведчиков, якобы действующих на территории США. По словам источников, это позволило разведслужбам РФ "в американских городах, в том числе Вашингтоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско, получить важную информацию о местах расположения работающих под прикрытием групп ФБР, осуществлявших слежку". Кроме того, разведчики РФ "вероятно узнали содержание переговоров сотрудников ФБР".
Как полагают источники, российская сторона получила возможность избегать слежки со стороны ФБР, получать информацию о сотрудниках бюро, а также более эффективно "связываться с важными информаторами". Американские разведывательные службы из-за этой операции лишились возможности получать некоторые сведения от своих шпионов в России. Как следует из публикации, с некоторыми из них не связывались, чтобы не выдать их, некоторые испугались разоблачения и сами перестали контактировать с американской стороной.
По утверждению источников, власти США полагают, что при осуществлении данной операции РФ применяла загородные комплексы российского посольства в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Доступ к ним был закрыт для россиян на основании принятого в декабре 2016 года решения Обамы. Тогда Вашингтон ввел в отношении Москвы санкции в связи с приписываемыми ей хакерскими атаками на американские политические институты. Как отмечает Yahoo, на самом деле одной из причин, по которой США объявили данные рестрикции, была указанная операция.
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Комментарии
Армия , Барак Обама , ФБР , Yahoo , США
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