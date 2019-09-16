Бомбардировщик США совершил длительный полёт у границ РФ 

Длительный полёт вблизи границ России совершил американский бомбардировщик В-52Н, способный нести ядерное оружие, сообщает «Интерфакс».
Военное судно вылетело с авиабазы Андерсен на острове Гуам и пролетело вдоль Курильских островов и вблизи Камчатки. Для обеспечения длительности полета его сопровождал самолёт-заправщик ВВС США KC-135 Stratotanker.
Военный аналитик: «Буревестник» остаётся фантастикой
Ранее в эфире НСН заслуженный военный лётчик объяснил участившиеся инциденты с военными самолетами. Генерал-майор Владимир Попов напомнил, что еще пять лет назад случаев сближения военных самолетов и кораблей различных стран фиксировалось в разы меньше. Он объяснил это исключением России из системы евроконтроля за ситуацией в воздушном пространстве.